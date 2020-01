Cómo Carlos Vives se propone transformar toda una ciudad

“Es un entorno de protección. No se quedará en el espacio físico, recorrerá el barrio y se tomará otros escenarios de la ciudad”, afirma.

José Modesto y Eglandina pagaron $15.000 por la casa de la calle 8 con la carrera 6 , cuenta su nieto Ever José Cantillo, quien es el coordinador local de Tras la Perla. Los Ferreira Torres vivieron allí 51 años, hasta que decidieron vender la vivienda.

Y como dice la canción, “un corazón profundo, como el mar, que no se cansa de dar, que se crece en la distancia, que no pierde la esperanza, que siempre vuelve a empezar”, Claudia y Carlos fueron descubriendo más aliados : DirecTV, Sky Brasil, la Fundación Colombianitos, Latam Airlines, la ONG norteamericana ACDI/VOCA, Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y la multinacional estadounidense AT&T.

Claudia promete que medirán el impacto. “Tendremos indicadores que nos mostrarán cómo, a través de la ludoteca, logramos que la violencia intrafamiliar disminuya, que los niños sean amados”.

Tras La Perla va tras la Casa de la Danza, la remodelación de la cancha La Castellana, el Centro de Alto Rendimiento Carlos Alberto Valderrama Palacios, el Museo del Fútbol, la Casa de Pescaíto... y un hotel, ya diseñado.

“Gracias al barrio por creer en nosotros. Trabajamos en el barrio porque lo conocemos (...). Lo que logremos hacer en Pescaíto puede ser un efecto dominó en muchos barrios que tienen la misma importancia en nuestra ciudad, como focos de cultura, deporte e historia. Va a ser una motivación para Santa Marta y para Colombia (....). Quiero darle gracias a Claudia, mi esposa, porque no dejó que mis sueños se quedaran por ahí. Servir no es fácil. Hacer lo correcto no es tan fácil”, dice el compositor de la canción ‘Pescaíto’.