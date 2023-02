Mientras llega su esperado “Mañana será bonito”, la cantante paisa lanzó este 2 de febrero el que seguro será un nuevo éxito: “X si volvemos”, una canción en la que por primera vez la acompañan The King of Bachata y Romeo Santo y que habla de los destellos de una pasión que prevalece incluso cuando la ruptura amorosa es inminente.

La pieza que fue producida por Ovy on the drums y compuesta por Karol G, Romeo y Kevyn Mauricio Cruz, “da vida a una noche cautivadora en la cama donde una pareja admite su innegable química sexual a la vez que aceptan que no están destinados a estar juntos”, cuentan los voceros de la casa disquera.