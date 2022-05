Cuenta el antropólogo y escritor Esteban Cruz que Germán Castro Caycedo había dejado de explorar el tema de la brujería en su trabajo periodístico porque la gente no se lo tomaba en serio, pero que este era un rasgo importante del poder político en Colombia, lo que se volvió a hacer evidente al descubrirse un altar de tela negra, con un muñeco al revés con la cara de Federico Gutiérrez y material alusivo a su campaña en el cementerio de Corozal, Sucre.

Que las hay las hay

Sin embargo, el hecho de que no se crea en el poder de estos fenómenos mágicos, no significa que otras personas no quieran usarlos como herramientas para avanzar en su camino o detener el de otros, incluso en la política. En “El libro negro de la brujería en Colombia”, Cruz cuenta lo que se encontró en la Casa de Nariño durante la presidencia de Ernesto Samper, después de entrevistar al expresidente y varios de los empleados que lo acompañaron en su mandato. “Él dice que fue atacado con magia negra en el palacio presidencial. Los soldados de la época corroboraron que se veían sombras y los cocineros que se les llenaba la harina de gusanos y que la leche se les cortaba. El expresidente dice que vio cosas muy extrañas, por ejemplo, que en un cuadro de El Sagrado Corazón de Jesús que le había regalado su mamá, apareció por detrás una especie de roedor, crucificado y lleno de cosas. También encontró en uno de los sofás del despacho, una bolsa con dientes humanos partidos y medallas de San Benito”.

En las elecciones presidenciales que llevaron al poder a Ernesto Samper, también figuraba una candidata que vinculaba el esoterismo con la política, Regina Betancourt de Liska, maestra de la saurología, una doctrina creada por ella para enseñarles a sus seguidores a conectar con la naturaleza y sus habilidades místicas. Bajo esas enseñanzas, y gracias a un programa de radio, fue construyendo un capital político que la llevó a crear el Movimiento Unitario Metapolítico, por el que fue concejal de Bogotá, representante a la cámara y senadora, y sigue promoviendo candidatos.

El fenómeno que le ganó reconocimiento fue el “incidente de la Catedral”, cuando en 1977 se subió al púlpito de la Catedral Primada de Colombia y llenó el lugar con sus seguidores. Al decidir lanzarse a la presidencia, en 1978, dejó su programa de radio, pero lo recuperó después de la contienda; algunos dicen que gracias a la intervención de Julio César Turbay, a quien terminó apoyando en la campaña y resultó elegido.