El actor estadounidense Brad Pitt, reconocido por películas como “Fight Club” o “Seven” a sus 58 años, con decenas de películas y galardones a sus espaldas, habló sobre su futuro en la actuación. Como en la vida, ha decidido tomarse el cine a sorbos “una película detrás de otra”, y desmiente que piense en retirarse.

Pitt y el director de cine David Leitch presentaron el lunes en París “Bullet train” (”Tren bala”), una comedia con aires de thriller a bordo de un tren entre Tokio y Kioto en el que siete asesinos se cruzan e intentan quitarse de en medio, con más o menos fortuna.

La película se estrena en Colombia el próximo 4 de agosto.

El actor habló del humor negro y las imágenes que eran “algo muy importante para esta película. Me gusta hacer todo tipo de cintas, interpretaciones frescas. A mi edad has cometido suficientes errores y con suerte has acumulado suficiente experiencia de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal. Ahora hay que ser capaz de aplicar esa especie de sabiduría ”, dijo.

Publicidad

Le puede interesar: Video | Camilo, el hijo de excombatientes que conmovió en inicio de “La Voz Kids”

En una reciente entrevista con la revista GQ, el intérprete de “Fight club” y “Seven”, confesó la sensación de estar viviendo “el último semestre” de su carrera. Sin embargo, pese a que se desataron una serie de rumores de que abandonaría la actuación, se confirmó que seguirá en el mundo cinematográfico.

“Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso... Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada”, añade.

Publicidad

Y la pregunta es: “¿Cómo quiero pasar ese tiempo?”.

“Pero en ningún caso es una retirada”, insiste el galán.