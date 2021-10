De hecho, en Estados Unidos los propios ciudadanos crearon grupos ilegales, no regulados , como “Sperm Donation USA” en Facebook que conecta a mujeres con donantes masivos que han engendrado hasta más de 35 hijos, o aplicaciones como Modamily y Just a Baby, o Natal Donor, que permite el envío de muestras a precios asequibles, pero sin las condiciones necesarias.

Riesgos de la informalidad

Aunque no hay registros ni cifras que indiquen cuántos embarazos y tratamientos de fertilidad se realizaron sin protocolos, fuera de clínicas autorizadas y con métodos caseros, los expertos explicaron los riesgos que esta tendencia conlleva.

Para iniciar, “en las clínicas ofrecemos tratamientos que están al alcance, con tecnología actualizada y procesos rigurosos”, dijo López, donde los donantes y los posibles padres y madres se someten a diversas pruebas y exámenes médicos para garantizar que los bebés sean lo más sanos posible.

Además, como el embarazo con gametos donados no tiene una tasa de éxito de 100 %, las clínicas garantizan, con espermogramas, que la esperma donada cumpla ciertos requisitos de calidad para aumentar las posibilidades. Sin estos estudios, sería más difícil concebir.

A esto se suma que se realizan estudios físicos y psicológicos para determinar que el donante o sus familiares no sufran de trastornos genéticos mayores ni enfermedades hereditarias como asma, diabetes, epilepsia, hipertensión, entre otras; o que no tenga ninguna infección, como hepatitis B y C, VIH, sífilis, etc.

La psicóloga de la clínica de Eugin, María Alexis Martínez, contó que el acompañamiento psicológico es constante y sirve para determinar el estado emocional actual e histórico de ambas partes.

Finalmente, se hace también un estudio de enfermedades genéticas de tipo recesivo que “si por casualidad el donante y la madre coinciden en tenerlas, el bebé tiene un riesgo de 25 % de contraerlas, y son cerca de 200 afecciones”, puntualizó Posada.

“Si a pesar de todos los exámenes que hacemos los embarazos son riesgosos, recurrir a algo clandestino implica que, en un futuro, podrían ser más los problemas”, dijo López.