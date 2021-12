La naturaleza de los virus es cambiar (mutar), lo hacen cada que pasan de persona a persona y, aunque no hay certeza de que la vacunación pueda hacer que muten menos, sí hay algo claro: entre más se transmiten más probabilidades tienen de cambiar a su favor o en su contra (ocurre al azar), aumentando o disminuyendo, por ejemplo, su transmisibilidad.

Sin embargo, y pese a estos beneficios, recibir el biológico aún no garantiza algo importante: una inmunidad esterilizante, es decir, que permita detener la transmisión de persona a persona. Es en esa medida en que no puede afirmarse tan pronto que si la vacuna estuviera en todos los rincones del mundo habrían menos variantes.

“Es difícil responderlo. Si la vacuna lograra prevenir tanto la enfermedad grave como la leve y asintomática, sí se hubiera podido evitar que surgiera ómicron mediante el aumento de vacunación en África (el continente más rezagado en cobertura)”, señala Francisco Javier Díaz, médico PhD en Virología y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

Ahora bien, la vacunación facilita que haya menos carga viral en los infectados (de ahí que haya menos síntomas y disminuya la transmisión), “pero eso no necesariamente previene el surgimiento de nuevas variantes”.

Parte de lo que es hoy una salvaguarda podría convertirse en una paradoja: que el virus siga circulando entre las comunidades, aunque no cause enfermedad grave o muerte, puede hacer que surjan variantes de escape, es decir, que se escabullan de la inmunidad parcial que se logró con la inoculación e incluso con la infección natural. Se trata de lo que Darwin ya explicó: por Selección Natural quedan aquellos virus que pueden eludir la inmunidad.

Todo esto sigue siendo teoría (no se puede afirmar aún que está ocurriendo u ocurrirá). Se necesita más tiempo para evaluar el efecto de la vacunación en la evolución del virus.

“La vacunación podría tener un impacto (en la disminución del surgimiento de variantes), pero no sabemos cuánto. No hay información suficiente, tendríamos que esperar y comprobar si surgen o no nuevas variantes en sitios de baja cobertura”, complementa Wbeimar Aguilar Jiménez, del Grupo Inmunovirología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

Aunque fue identificada por primera vez en Sudáfrica, no puede afirmarse que allí surgió. De hecho, el gobierno de Países Bajos aseguró que la variante habría circulado en ese país antes que en Sudáfrica. Finalmente, y hasta la fecha, ómicron no ha estado asociada a ninguna muerte en el mundo.

No todo está perdido

Sigue siendo usual que científicos y académicos hagan paralelos entre el SARS-CoV-2 y el virus de la influenza, que también tiene una alta tasa de mutación.

¿Hay una pandemia de influenza? No, en ocasiones hay brotes y epidemias, pero gracias a las vacunas (que a propósito, son modificadas y aplicadas cada año para responder a las variantes del virus), quienes son más vulnerables a la infección (bebés, adultos mayores y mujeres gestantes) están más protegidos.