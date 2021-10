La sentencia señala, además, que con esta decisión se le están garantizando derechos como la igualdad, el habeas data, el buen nombre, la identidad de género, el debido proceso, entre otros.

Luego de conocer la noticia, Mike no ocultó su emoción y dice: “Saber que dos tribunales garantizaron mis derechos, a mí me estaban invisibilizando, esta decisión me da muchas esperanzas”.

También indica que una vez tenga el nuevo documento podrá, por ejemplo, sacar su pasaporte y actualizar su información en la EPS. “Estoy muy feliz que ahora puedo gozar de un triunfo que logré al lado de mi esposa Linda Cáceres y los abogados del consultorio jurídico de Eafit, siento que me gané el Baloto”

Por su parte, Manuela Gómez, abogada de Mike, indica que esta decisión abre una puerta para que se reconozcan a las personas LGBT en Colombia y sus derechos no sean vulnerados. “Lo que no se nombra no existe y Mike sentía que como no lo reconocían como persona trans no existía para el Estado colombiano”.