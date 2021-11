¿Un mundo solo de ancianos?

Son diversos los factores que influyen en este panorama. El médico geriatra Robinson Cuadros, representante del Comité Latinoamericano y del Caribe de la International Association of Gerontology and Geriatrics, explicó que uno de ellos es la disminución abrupta de las tasas de natalidad: hoy, de cada 10 jóvenes 7 no desean tener hijos.

Por otro lado, hizo referencia al pasado violento de la región que transformó la pirámide poblacional y, adicionalmente, indicó que está en aumento la cultura del autocuidado: personas activas física y mentalmente que quieren seguir siendo partícipes de la sociedad.

Tan significativa puede ser su alta presencia en las sociedades que, “esas nuevas configuraciones sociales nos llevan a poner sobre la mesa la necesidad de crear, por ejemplo, universidades para mayores, trabajo digno para mayores, pensión social universal para una protección económica que ayude a sobrellevar el maltrato sistemático que les hemos impartido”, enfatizó.