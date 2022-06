Pero pese a situaciones desfavorables, como la sobreocupación de los cuidados intensivos a raíz de la pandemia, quedan aprendizajes valiosos en distintos aspectos y más herramientas para afrontar posibles situaciones similares. “El afán inicial fue aumentar el número de camas. Actualmente estamos quedando en un punto intermedio, no con todas las camas expandidas, pero tampoco volviendo al punto inicial, lo que sí representa una mejoría”, explica Edward Blandón, coordinador de Cuidado Crítico del Hospital San Vicente Fundación. Igualmente, Blandón destaca como lección fundamental para los servicios de salud la capacidad de adaptación: “No podemos pretender ser una estructura fija, debemos ser flexibles y adecuarnos a las circunstancias. Entendimos que había que cambiar y ser más eficientes en el manejo y cuidado de los recursos”.

Como lo explica Eduardo Cardona Vélez , coordinador de la Unidad de Cuidados Especiales de la Clínica CES, los números hablan por sí solos. “Vemos que impactó de manera significativa la vacunación masiva”, señala. Sin embargo, si bien se han disminuído sustancialmente los pacientes por este virus, la otra cara de la moneda es la ocupación por casos no positivos, “hay personas que se retrasaron en tratamientos durante estos dos años de pandemia. Entonces, estamos atendiendo pacientes crónicos en las UCI, y esta fue la parte que no vimos durante la pandemia y nos está haciendo mella en el servicio de salud”, agrega.

Herramientas para cuidar

Durante la pandemia, entidades territoriales y gubernamentales implementaron sistemas para contar en tiempo real la ocupación de las UCI, lo que aún es de apoyo para el direccionamiento de pacientes, por ejemplo. En cuanto a la parte biomédica, Cardona señala que los insumos adquiridos y el aporte de elementos, como ventiladores y materiales biomédicos, son de gran ayuda para seguir atendiendo a los pacientes críticos, independientemente de sus patologías, “tenemos más herramientas para salvar muchas vidas”, indica.

Hoy, que ya la situación por Covid-19 está más controlada y se puede visualizar en retrospectiva, Blandón cuenta que se debe reflexionar sobre el estándar de cuidado en las camas de alta complejidad y la importancia que estas representan para resolver las necesidades de la sociedad, con alta calidad. “La perspectiva apunta hacia una especie de medicina más personalizada; no todas las personas presentan el mismo comportamiento físico. Hay muchos determinantes y el objetivo en la medicina, desde sus diferentes áreas, es identificarlos para dar un cuidado más adaptado a las circunstancias particulares y así establecer perfiles individuales (o por lo menos grupales) de enfermedades. No se trata de darle la misma receta a todo el mundo y eso es lo que nos va a permitir mejores resultados en la alta dependencia”, comenta.

Igualmente, a pesar de las circunstancias, en algunos casos se vio una mejoría en la relación médico - paciente - familia, “hablando de tú a tú se quitaban muchos miedos”, dice Eduardo Cardona. “Todo el mundo le tiene terror a las UCI, las ven como el escalón a la muerte. Tenemos que cambiar ese paradigma. A las UCI llegan los pacientes graves, pero no se visualiza lo positivo y, es que a muchos los sacamos adelante. Cuando un paciente ingresa a Cuidados Intensivos no necesariamente quiere decir que va a fallecer, sino que va a recibir recursos que no están disponibles en hospitalizaciones normales, además de contar con un equipo profesional día y noche que busca sacarlo con las mejores condiciones de salud posibles”, concluye