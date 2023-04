La estricta condición que puso la mamá de Piqué para conceder una entrevista; Shakira, involucrada

Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué , decidió dar una entrevista al programa catalán Col·lapse. Habló de su trayectoria profesional como especialista en Medicina Física y Rehabilitación y precisó a los periodistas antes de la entrevista no hacer ninguna pregunta relacionada con su la separación de su hijo.

Además, agregó durante la emisión en vivo del programa catalán Col·lapse “Como todo el mundo, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada sólo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer y soy la doctora Bernabéu ”.

Por otro lado, en la entrevista, Montserrat intentó mantenerse fuerte, pero se quebró al recordar uno de los momentos más dramáticos que vivió por su hijo.

La madre revivió un episodio del año 2012, cuando Gerard Piqué, en un partido en el Camp Nou, se dio un fuerte golpe en la cabeza en una jugada con el futbolista Drogba.

“Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. Cuando lo vi no muy buena me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de ello”, narró la madre del futbolista conteniendo las lágrimas.

“Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante”, afirmó.