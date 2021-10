Si bien la app dejará de funcionar en ellos, estos celulares seguirán óptimos para otros usos (llamadas de voz, mensajes, otras apps), por lo que no tendrá que cambiarlo si no quiere.

Debido a que los sistemas operativos (Android 4.0.4 o anteriores; inferiores a iOS 10) no soportarían las nuevas actualizaciones de WhatsApp, los siguientes dispositivos no tendrán funcional la aplicación a partir del 1 de noviembre.

LG:

Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5 Dual, Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Best L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD y Optimus F3Q.

En Sony:

ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo.

En Huawei:

Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

Otros:

Alcatel, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Run F1 y THL W8.

Finalmente, recuerde que hay otras apps gratuitas de mensajería instantánea similares a WhatsApp, como Telegram, Signal o Line.