Hoy en día no es raro ver cómo la tecnología se ha integrado a los aspectos más tradicionales de la vida cotidiana de las personas. Cosas que han estado ahí siempre, casi sin darnos cuenta, se van transformando y van mutando entre sí . Forjando relaciones que, de otra manera, pareciera que fueran en contra vía.

Ejemplos hay muchos: famoso es el caso de Star Wars , que fue creado para el cine por George Lucas en 1977, y a partir de entonces no ha parado de mutar ni expandirse en otro universo de formatos que han enriquecido su historia.

Así, no es raro pensar que los videojuegos puedan encontrar otra vida, una continuidad para sus historias, en las novelas, o en la pantalla grande. Y viceversa: la combinación da en cualquier sentido.

El ojo de la mente, escrita por Alan Dean Foster en 1978, se convirtió en la primera novela en ser comercializada. Fue, tal vez, el primer eslabón que se puso para expandir la cronología de la obra de Lucas. La historia se amplía en el antes y el después de la linea temporal descrita en la película.

Desde 1982, los videojuegos basados en Star Wars han calado en otro mundo para su universo. Star Wars: El Imperio Contraataca, diseñado pensando en la consola Atari 2600 por la compañía Parker Brothers, fue el primer video juego de lo que ha sido una extensa lista que no para, y que tiene su último antecedente en Star Wars: squadrons, de 2020.

Publicidad

Actualmente hay en el mercado una gran expansiva en propuestas transmedia a partir de videojuegos, como es el caso de League of Legends, producida por Riot Games. El juego de batalla en linea ofrecido por primera vez al público en 2009 acaba de informar que en septiembre de este año saldrá al mercado la primera novela inspirada en él.

Así lo informa Tim Holman, vicepresidente y editor de Orbit en Estados Unidos, la editorial encargada de lanzar el libro: “Estamos encantados de poder publicar la primera novela basada en el universo de League of Legends. Nuestro objetivo es crear historias que no solo conmuevan a los millones de jugadores de League of Legends, sino también a todos aquellos que amen las aventuras épicas desarrolladas en mundos fantásticos”.