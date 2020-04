Que el celular le traiga bienestar, y no al revés

En tiempos de confinamiento, la tecnología ha demostrado ser un arma de doble filo. Con el mismo dispositivo que se conecta emocionalmente con familiares y amigos que están lejos, trabaja y conversa con sus compañeros de trabajo. Igual, puede acceder a información falsa, cientos de notificaciones inútiles y debates sin sentido en redes.

Una cosa es segura con la actual emergencia sanitaria: la relación con el celular y el computador va para largo. Por eso es importante cuidarla y, sobre todo, asegurar como usuario que su vínculo con la tecnología le traiga el mayor bienestar posible.

Publicidad

Las dos caras de la moneda

La Academia Americana de Pediatría anunció en su página web en 2016 que una exposición controlada de los niños a las pantallas –de dos horas– podría ayudarles a reducir niveles de ansiedad en situaciones extremas (como antes de una una cirugía) y al mismo tiempo advierte que esas pantallas podrían afectar su sueño, memoria y concentración.

Para Santiago Gualteros, psicólogo, terapeuta infantil y magíster en psicología clínica de la Universidad Nacional, eso aplica a los adultos. Así como el teléfono es una herramienta de relajación, su uso indebido aumentaría los niveles de estrés en este tiempo. “Ahora, más que nunca, es conveniente crear un plan, no dejar al azar el uso de los dispositivos”, señala. Se trata de lograr un equilibrio, para no terminar con la vista cansada, dolor de cabeza, en el cuello y acumulando emociones negativas, advierte un informe del pasado 9 de abril en The Washington Post.

¿Cómo?

Publicidad

El programa de bienestar digital de Google tiene disponible un test para saber qué tan nociva es su relación con el celular (ver En un minuto). De acuerdo con los resultados, en la página web del proyecto encontrará tips personalizados que puede añadir a la configuración de su celular. Aquí hay algunos desde un panorama general:

Concentrar el tiempo con la tecnología. Esto parte de entender en qué usa usted el celular realmente y si esas funciones no se pueden hacer de otra forma. Por ejemplo, si la mayor parte del día se va en WhatsApp, además del trabajo, puede que sea una persona a la que las conversaciones le generen bienestar, ¿qué tal si prueba con llamadas a sus amigos? Eso hará que el tiempo en el dispositivo sea irremplazable y productivo.

Desconéctese más seguido. Cree un espacio entre usted y los dispositivos a la hora de dormir. Propicie tiempos de descanso de calidad al activar la opción “no molestar”. También puede configurar respuestas automáticas del correo electrónico para que las personas sepan que está de receso. Diseñe espacios en su casa donde no pueda entrar el celular, estos son ideales para leer, meditar o escribir.

Moderarse con tecnología

Publicidad

Las fabricantes de dispositivos y sistemas operativos han ido agregando opciones que se activan desde la configuración de cada celular. Para usuarios de iOS está la herramienta Tiempo en pantalla, que le muestra cuántas horas pasa cada día en aplicaciones de productividad, ocio y entretenimiento.

Google tiene el programa “Bienestar digital”, que está disponible desde Android 9. Este muestra con qué frecuencia desbloquea el teléfono y cuánto tiempo usa las aplicaciones. También permite establecer límites de uso y alarmas, por ejemplo, si lleva una hora viendo videos en YouTube.

Los celulares Huawei, por su parte, tiene la función “Balance digital”, en la que puede poner un máximo de horas de uso del teléfono por día y esta bloquea las aplicaciones cuando pasa el tiempo que se puso como meta.

¿Qué tanto funciona eso de ponerse límites? Sergio Ramos, editor del medio especializado en tecnología Social Geek, cuenta su experiencia con un Huawei: “Sabía que usaba muchísimo el celular por cosas del trabajo, pero también perdía el tiempo y eso me preocupaba un poco. Primero, configuré algunas aplicaciones para no poder usarlas mientras trabajo. También limité el tiempo de pantalla a 6 horas al día. Desde que lo tengo me rinde más el tiempo, me concentro más y me sirve para conocerme mejor”.