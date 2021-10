¿Telegram también se cayó?

Whatsapp tiene más de 2.000 millones de usuarios activos por mes, según datos de febrero de esta aplicación, que hoy se han visto con problemas para comunicarse. La solución ha sido buscar otras aplicaciones, y entre las más reconocidas está Telegram, que hasta enero de este año reportaba 500 millones de usuarios. Este lunes, muchos han visto sumar a nuevas personas en su lista de amigos de esta app.

Ahora bien, la cantidad de usuarios tratando de entrar a Telegram ha hecho que también presente fallas, aunque no se ha caído del todo y las comunicaciones se han mantenido. Incluso usuarios nuevos que han querido entrar no lo han logrado. La compañía no se ha pronunciado hasta el momento.