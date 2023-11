TikTok es imparable y no deja de sorprender. Lo más reciente: la posibilidad de recibir regalos digitales durante transmisiones en vivo que se traducen en plata real. Junto con esto llegó a la red social la tendencia de los NPC que se aprovechan de esta sencilla manera de ganar dinero, mientras se actúa como un robot o el extra de un personaje de un videojuego.

Los NPC (Non Playable Character) es un término en inglés que en español traduce Personaje No Jugable y básicamente son aquellos avatares integrados a los videojuegos que cumplen la función de interactuar con los usuarios. Es decir, la tendencia con la que nos estamos encontrando en los en vivo de TikTok se inspiró en los populares videojuegos: los creadores de contenidos imitan a los NPC y adoptan las características de estos personajes para darles vida.