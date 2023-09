Keislin Moreno tiene 20 años. Vive en el barrio Santa Cruz. Hace tres quedó en embarazo de Israel. Fue madre soltera. La pasó mal. Es un martes caluroso, son las 3 de la tarde y se sale de clase para atender la entrevista. Está en una clase de salud sexual y reproductiva que hace parte de la técnica en desarrollo de software que está estudiando en el Cesde gracias a la Fundación Juanfe, una ONG de Medellín cuyo principal objetivo es romper los ciclos de pobreza de las madres adolescentes vulnerables, como Keislin.

En las noches, Keislin estudia inglés y de día trabaja en una empresa de tecnología con sede en Bogotá, donde está haciendo las prácticas. Trabaja y estudia casi siempre desde la casa, lo que le permite cuidar de su hijo.

Antes de quedar en embarazo, Keislin había estudiado Producción de Televisión en el Sena y había empezado una técnica en el Poli, pero tuvo que abandonarlo para ponerse a trabajar. Vendió dulces en la calle. Hasta hace un año no sabía casi nada de tecnología. Uno de sus primeros acercamientos los tuvo a comienzos de este año, cuando participó en un curso gratuito de bases y minería de datos que la Fundación Juanfe hizo en alianza con Softserve, una multinacional ucraniana que hace año y medio abrió sede en Medellín. Junto a Keislin se capacitaron otras 23 madres adolescentes, que encontraron en la programación una buena herramienta para hacerle frente a la pobreza.

Desde su llegada a Colombia, Softserve, nacida en Ucrania y con sede principal en Texas, ha contratado a 250 trabajadores colombianos para que trabajen con sus clientes, que son en su mayoría compañías extranjeras de diversos sectores. La multinacional, con presencia en 25 países, además de diversificar su portafolio en América Latina (donde además puede contratar mano de obra más barata que en Europa y Estados Unidos) se la ha jugado por capacitar jóvenes en Medellín en habilidades tecnológicas.

Es una urgencia. Según el Ministerio TIC de Colombia, en solo dos años el país tendrá un déficit de 200.000 profesionales en este sector, así que si las empresas no aportan a la formación en estas habilidades, muy pronto no tendrán mano de obra para contratar.

Además del acuerdo con la Fundación Juanfe (con la que acaban de iniciar un segundo curso con otras 28 madres), los ucranianos hicieron una alianza con Ruta N para formar a 480 jóvenes en Python y Linux, los lenguajes de programación más demandados en el mundo. Para el curso, que es gratis y contiene seis módulos y dura 100 horas, se inscribieron 1.500 personas en solo 24 horas. ¿Viendo la vida que se dan los nómadas digitales en Medellín, quien no quiere ser programador?

Asimismo, este miércoles, Softserve empezará un nuevo curso de Java, otro lenguaje de programación, con 50 jóvenes de la Comuna 13 en alianza con la academia Código C13, liderada por la Corporación Son Batá.

Pablo Velásquez tiene 17 años, es moreno, flaco y tiene el pelo corto. Casi fue delantero del Envigado. Tiene la pinta. Vive con su papá en Castilla y siempre, además de la pelota, le ha gustado jugar en el computador. A su papá no le gustaba mucho la idea, y hasta que tuvo 14 años siempre se lo mantuvo con clave para que no se la pasara ahí pegado. Ahora estudia Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Antioquia y sueña con programar carros automáticos, de esos que se manejan solos.

Pablo hace parte de la primera corte del curso en lenguaje de programación que está haciendo Softserve con Ruta N. Se presentó a la convocatoria con varios amigos, pero al final solo pasó él. Con lo aprendido en el programa, el primer semestre de la carrera se le ha hecho mucho más fácil. Dice que lo que más le gusta del mundo TIC es ver reflejado en la pantalla lo que él piensa y luego escribe en un código, además ve en la tecnología una oportunidad para “ayudar a resolver los problemas de la gente”.

Pablo estudió inglés. Durante años su papá lo inscribió a cursos en Comfama. Para John Howard, el encargado de Softserve en Colombia, el inglés es casi la mitad de la tarea que debe hacer alguien si quiere entrar en este mundo de la tecnología, donde por lo general se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo y se gana bien y en dólares. Sin embargo, el inglés es otra asignatura pendiente para casi todos los jóvenes del país, que según el último ranking de Education First Colombia ocupa el lugar 77 a nivel global de personas con una segunda lengua. Además, en las últimas pruebas Pisa realizadas en el 2020, Colombia es uno de los últimos países de la región en bilingüismo, donde solo un 33% de los estudiantes de 15 años hablan dos o más lenguas (incluida la materna). El promedio de la OCDE ese año fue de 68%.

A pesar de esto, Howard está convencido de que Colombia tiene el potencial para convertirse en una gran despensa de mano de obra de grandes empresas como la suya que, si bien vienen a países en Latinoamérica o al este de Europa en búsqueda de menores costos laborales, generan empleo de excelentes condiciones.

Este año, Softserve fue calificada como el mejor lugar para trabajar para los jóvenes en Colombia. El reconocimiento se lo dió Firstjob, una empresa de tecnología especializada en datos sobre empleabilidad. El estudio incluyó a 14.000 jóvenes menores de 35 años de 103 empresas.

Hay déficit de mano de obra tecnológica en Colombia

Según datos del Ministerio TIC, en el 2025 el país tendrá un déficit aproximado de 200.000 profesionales en el sector tecnológico, eso es más del doble de lo que se necesita hoy, que son unos 80.000. Solo el 35% de ese mercado actual está ocupado por mujeres. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, en el 2022 los trabajos con más demanda en el país eran: programadores, desarrolladores web, especialistas en datos e inteligencia artificial, ingenieros especialistas en la nube, desarrolladores de productos digitales y expertos en ciberseguridad.

Sin embargo, las carreras más estudiadas por los jóvenes colombianos en las universidades no están enfocadas en tecnologías sino que son más de las ciencias administrativas y sociales. En Colombia, solo el 34% de los egresados son de carreras de áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En Argentina, Chile y México, esa cifra está por encima del 40%. No obstante, es común que los jóvenes que quieran trabajar en tecnología no opten por una carrera profesiona,l sino que prefieran capacitarse mediante cursos y talleres más cortos y especializados.