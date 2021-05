Contexto de la Noticia

ANÁLISIS Las noticias falsas van en detrimento del conocimiento

Carlos G. Patarroyo G. Decano Escuela de Ciencias Humanas U. del Rosario Las fake news violan dos principios esenciales que debe respetar toda noticia: el derecho del público a estar bien informado, y el deber y compromiso con la verdad. El fin de informar al público es que esté en capacidad de formar opiniones, tomar decisiones y emprender acciones bien fundamentadas. Al privar a la audiencia de estas posibilidades, la noticia falsa va en detrimento del conocimiento, de la opinión sólida y de la capacidad de actuar de quien recibe la noticia. En vez de considerarlo un agente, una persona digna, lo instrumentaliza, lo ve como una herramienta más. En definitiva, lo manipula. Las noticias falsas son esencialmente manipulaciones para que el grueso de las personas tenga una cierta reacción cegada por el miedo, la angustia, el fatalismo o alguna otra emoción que nubla el juicio y hace difícil el uso del pensamiento crítico. Se han convertido en las mejores aliadas de lo que el sociólogo Stanley Cohen llamó “Los pánicos morales”, estos son acciones sobredimensionadas y exageradas de un cierto grupo de personas que reaccionan a una manipulación emocional y su reacción se fundamenta en un cierto miedo que tienen de ver en peligro un valor preciado (su libertad o su salud, por ejemplo). Usualmente hay un halo de “urgencia” que rodea a la noticia falsa, es decir, una cierta premura a responder y actuar ante ella de inmediato, lo cual hace aún más difícil buscar otras fuentes, corroborar o no su veracidad y pensar mejor las acciones u opiniones que en ella se fundamentan. Y todo esto se ve exacerbado por la omnipresencia de las redes sociales que no sólo pueden darles a las noticias falsas plataformas cada vez más grandes y abarcadoras, sino que además abrazan ese sentido de rapidez, de urgencia y de inmediatez que favorecen la acción y el juicio no sopesados. Se hace urgente una educación que enseñe al uso responsable de la información, tanto a quien la emite como a quien la recibe y, sobre todo, el entrenamiento de la calma para tomarse el tiempo de revisar las fuentes, de pensar en las consecuencias, posibles intereses o posibles versiones diferentes de la información recibida.

ANÁLISIS De ‘La guerra de los mundos’ a la Colombia de hoy

Carolina Botero Fundación Karisma. Directora Lo primero es que es muy difícil hablar de noticias falsas como un concepto, porque no es así, es como abrir un costal de papas y echar de todo. Las Fake News existen desde hace mucho tiempo y se meten cosas que son muy distintas: desinformación, información sacada de contexto y noticia falsa. Entonces es muy importante asegurarse de qué estamos hablando, porque no es adecuado generalizar. También hay que tener claro que no siempre es la gente la que las difunde, también hay algunos medios que han caído en eso. Recordemos en el ejercicio de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, la gente entró en pánico pensando que era real y era una noticia falsa, ese es un ejercicio teatral que muestra cosas. Actualidad Panamericana todo el tiempo muestra noticias falsas, pero es parodia, es una forma de ver la realidad también, porque hay algo real detrás de lo que dicen. El problema es que tenemos que educarnos para entender la información y poderla analizar críticamente y actuar en consecuencia. No creo que sea solo tarea de las personas, es de instituciones, medios, de todo el mundo y, por eso, es incorrecto hablar así de noticias falsas y menos en un contexto como este: para lo que uno es noticia falsa, para el otro no lo sería, entonces ¿cuál es la capacidad de una sociedad para analizar su realidad y actuar en consecuencia con ella? Fenómenos de desinformación han existido siempre, hay una acción detrás de crear la información, la publicidad y la propaganda. Lo que se hizo nuevo es la forma como se distribuye. Ya cuando la humanidad ha tenido tiempo de procesar estos medios de comunicación, llega esto que nos revienta. No hay manera que consumamos información como hace 10 años y no tenemos herramientas para entender esto. De todas maneras, no hay que olvidar que las redes sociales son diferentes al medio de comunicación, porque en este hay una curaduría, hay una editoría, y se contrasta. En definitiva, creo que hay un rol tanto en personas como en medios de mostrar y comprobar noticias que no se están mostrando en otro lado.

¿Cómo le llegó la información?

Tener claro el origen del video, audio o noticia es el primer paso para descartar si el contenido que le llegó a través de redes sociales o plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram se trata de desinformación o mentira. Que fuentes confiables hayan publicado el mismo contenido es una manera de verificar.

¿Cómo está escrita?

Es importante revisar la forma en que está escrita la noticia. La mayoría de los contenidos falsos tienen errores de ortografía o redacción y usan mal las expresiones. Además, los textos no tienen estructura ni cuentan con datos relevantes como estudios o investigaciones. Si se encuentra con un contenido de este tipo, lo aconsejable es ignorarlo.

¿De dónde viene esa información?

Investigue la fuente (empresa, institución, documento o medio) que lo valida y asegúrese de que el contenido fue creado por esa fuente o está en un medio confiable. ¿Quién lo publicó? Es una pregunta que debe hacerse. Consulte el nombre del sitio web de la publicación, revise la URL de la página o investigue el nombre del autor.

¿Qué medios son confiables?

Ante la duda del origen, veracidad o fuente de procedencia del contenido, mejor absténgase de publicar ese tipo de información. Consulte en páginas web o redes sociales de fuentes oficiales (alcaldías, gobernaciones, ministerios), medios de comunicación de trayectoria o aquellos que están especializados en verificación de datos.

¿cuántos medios hablan de ese tema?

Cuando le llegue una información o contenido y tiene duda de su veracidad, haga un rastreo por diferentes medios de comunicación o “chequeadores”, ellos hacen el trabajo de investigar, contrastar, tienen criterio y conocimiento. De esta manera verifica que puede ser confiable y así evita alimentar la zozobra y el caos virtual.

¿Suena posible esa información?

Como dice el profesor Hidalgo, sospeche del “tono de rumor, de conspiración, de los datos sin respaldo”. Una señal de alerta es cuestionar la verdad, qué tan posible es esta información que me estoy encontrando, ¿de verdad se está hablando tanto de este tema como se debería?, ¿no suena más a una fantasía?

¿Alguna plataforma de chequeo lo confirma?

Hay medios especializados que se encargan constantemente en verificar la información como Colombiacheck, en los que se hacen análisis de fuentes y medios para desmentir la información. Así mismo, el sistema Vera, que es una iniciativa radiofónica en la que se unieron varios medios, para verificar la información falsa.

¿Puede activar medidas de control?

Con los escándalos de divulgación de Fake News, redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter desarrollaron la opción de denunciar si un contenido no es verdad. Cuando esto ocurre la inteligencia artificial hace el primer análisis y, dado el caso, un analista humano también puede hacerlo. Si se demuestra que es falso es eliminado.

¿día, hora lugar y contexto son precisos?

Las fuentes son expertos, documentos e instituciones que respaldan los datos que se dan con las noticias. Utilice herramientas como Google para comprobar que correspondan a instituciones reales, que no hayan sido sacadas de contexto, que tengan fecha actual y que no sean referencias antiguas que ya no tienen vigencia.

¿existe un moderador en sus grupos de whatsapp?