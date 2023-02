—No tengo capacidades de motor de búsqueda en el sentido convencional. Mi función principal es responder a preguntas y proporcionar información generada a partir de los datos que he sido entrenado, pero no puedo realizar búsquedas en Internet como lo haría un motor de búsqueda. Mi objetivo es ayudar a las personas a obtener información precisa y útil a través de la conversación en lenguaje natural.

¿En qué se diferencian?

Google organiza la información de internet y la hace fácil de buscar según la relevancia para el usuario, mostrando contenido que otra gente ha creado. Mientras que ChatGPT crea información nueva a partir de miles de millones de puntos de data con la que fue entrenada, explicó Felipe Guarín, director creativo de Wawo.ai, una plataforma de IA de origen colombiano que ayuda a redactar textos en español.

Según el docente, la aparición de estos modelos de aprendizaje automático no significa que desaparecerán los motores de búsqueda, al menos en la actualidad“.

No estamos ante la muerte de Google o tener un súper competidor. ChatGPT no es experto, no es un humano, es un modelo de inteligencia artificial y sus respuestas son generadas basadas en patrones que aprendió en un conjunto de entrenamientos, pero no son perfectas”.

Y hasta el mismo ChatGPT lo tiene claro. Así respondió:

—¿Usted reemplazará a Google?

—No, no tengo la intención de reemplazar a Google. Soy un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, diseñado para responder a preguntas y realizar tareas específicas en texto. Google es un motor de búsqueda y una empresa tecnológica mucho más amplia que ofrece una amplia gama de productos y servicios. Mi función es complementaria a la de Google y otros productos similares.

Entonces, ¿son de verdad una competencia para Google? Para Guarín, propuestas como ChatGPT son más una alternativa para acceder a información mucho más rápido.

“Por ahora no es tanto un sustituto, pero sí un complemento. En el futuro sí podría convertirse en competencia si los rumores de unirlo al buscador Bing (de Microsoft) son verdad”, comentó Guarín.

Para no quedarse atrás, Google anunció que está probando su propia tecnología de conversación (chatbot): se llama Apprentice Bard y entre sus posibilidades de uso está integrarlo al motor de búsqueda. Se le podrá hacer preguntas para que entregue respuestas detalladas y redactadas como escribe un humano. Es muy similar a ChatGPT, pero con una gran diferencia: este sí incluye respuestas sobre eventos recientes.