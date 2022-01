Hay quienes deciden instalar programas piratas en sus dispositivos porque les sale más económico, por ahorrarse unos pesos. Lo que no tienen en cuenta es que detrás de esa acción, que parece muy mínima, están abonando un terreno que a futuro puede traer implicaciones más allá de las legales.

¿Lo pueden hackear?

Es importante tener en cuenta las consecuencias y riesgos que tiene usar algún software pirata. Ignacio Triana, líder de Tecnología MCA Trend Micro, explica que los más vulnerables en todo esto son principalmente los equipos (computador o celular).

Publicidad

El usuario los expone a que se les instale un malware (programa malicioso) y se active un virus que infecta el dispositivo por no contar con los suficientes protocolos de seguridad. Al no tener acceso a las actualizaciones de seguridad (por no tener los permisos), se abre una puerta más: que los equipos estén desprotegidos ante nuevos virus.

“La exposición es mucho más grande a los virus que dañan el computador o celular, pues los cambios en el software pueden incluir artefactos maliciosos para la fuga de información”, dice Guilherme Brasil, chief technology officer de la empresa de tecnología brasileña Softplan.

Cuando se presenta una fuga de información en una empresa se pone en poder del ciberdelincuente datos confidenciales que solo deberían estar disponibles para los integrantes de la compañía como bases de datos personales, listados de salarios, datos privados de clientes o una fórmula o algoritmo secretos, entre otros.

Publicidad

Margarita Barrero, desarrolladora de Negocios Internacionales de Axur, explica que el software ilegal contiene partes de código que el usuario desconoce, y en este sentido, en vez de instalar una aplicación o software para edición de fotografías podría estar instalando un malware del tipo RAT (troyano de acceso remoto), el cual puede tomar el control del dispositivo infectado y realizar diferentes actividades como robo de datos personales hasta distribución no autorizada de material privado.