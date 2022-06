El proceso

En la plataforma Roblox Studio hay disponibles recursos abiertos al público, como si fueran un tipo de plantillas y recursos, que va adaptando de acuerdo a la necesidad y al estilo del juego.

Publicidad

En sus inicios levantar una finca le tardaba un día y medio, ahora lo logra en dos horas. Este proceso de construcción es similar al que se hace en el videojuego Minecraft, donde se crean casas y edificios por bloques.

“He recibido muy buenos comentarios de los jugadores, me escriben de otros países como Estados Unidos, México, Argentina y Filipinas, hay quienes me dejan sus ideas y eso me sirve para actualizarlo e incluir nuevos elementos”, comenta el estudiante de grado 11 de la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque de Marinilla.

Manuel explica que para ingresar al juego es necesario contar con una cuenta en Roblox. También que hay alrededor de 60 vehículos para escoger: hay camiones, buses intermunicipales, carros particulares, grúas, ambulancias y vehículos de policía.

Publicidad

Dentro de cada lugar se puede vivir una experiencia. Cuando se está en la Piedra del Peñol, el jugador puede subir a la piedra: “Por ahora arriba no hay nada, pero estoy pensando ponerle un puestico de comidas”. En el caso del Metro, está la posibilidad de ingresar a una estación y explorar.

“Creé el juego ambientado en Antioquia para intentar mitigar esa imagen tan fea que tienen los extranjeros del país, que es más que la guerra y el narcotráfico. Quiero mostrarle a ese público lo bonito que hay en la cultura del país a través de los atractivos turísticos. En el juego no hay ningún contenido bélico”.

Alrededor de Robloxian Truck Simulator 2 Owne, Manuel ha creado una comunidad de videojugadores con quienes habla a través de la aplicación de mensajería Discord.

Publicidad

“Me llena de mucha felicidad saber que con mi idea la gente está disfrutando, hay quienes me escriben que entran al juego cuando están tristes y me divierto; saber que hago feliz a la gente con algo que disfruto hacer me llena bastante”, dice el joven, quien a finales de este año se gradúa del colegio y tiene planeado estudiar desarrollo de software para continuar sacándole provecho a su creatividad.