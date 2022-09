Alemania, según Forbes, es el cuarto país con más multimillonarios per cápita, 114 en total. Por lo tanto, a nadie sorprendería la noticia de un nuevo integrante de esa costosa lista. Sin embargo, el caso de Ailin Graef, una profesora de primaria, desconcertó a muchos, pues se hizo rica con la venta y arriendo de lotes de su imperio de 36 kilómetros cuadrados.

Graef y su esposo comenzaron a construir islas temáticas, complejos hoteleros, restaurantes y establecimientos con solo 9 dólares y ahora sus propiedades cuestan más de un millón de dólares. No obstante, si alguien pregunta por el dueño de esos inmuebles vería que son de Anshe Chung y no de Ailin Graef. Y, mucho más curioso, que no habrá tierra ni césped ni una silla playera que alguien pueda tocar.