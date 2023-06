Inteligencia Artificial para preservar la memoria del Holocausto: ahora se puede interactuar con las víctimas

Inge Auerbacher teme un futuro en el que los sobrevivientes del Holocausto como ella no puedan dar su testimonio. Pero avances en la realidad virtual y la inteligencia artificial le dan esperanza de que sus historias seguirán vivas.

Auerbacher, de 88 años, que nació en Alemania y reside en Estados Unidos, es la estrella de una nueva experiencia interactiva de realidad virtual (RV) llamada “Dígame, Inge”, en la cual relata sus espantosas experiencias como niña judía en un campo de concentración nazi.

“He participado en muchos proyectos (educativos del Holocausto) pero encuentro que este fue hecho para la actualidad”, declaró a AFP Auerbacher, quien viajó de Nueva York a Berlín para su lanzamiento el martes.

“Quería que pudiera ser usado por todas las edades, en especial los jóvenes. Con un libro debes crear las imágenes en tu cabeza, pero con esta tecnología, lo ves con tus propios ojos”, indicó.

Mediante la inteligencia artificial (IA), los usuarios del casco de RV pueden “conversar” con Auerbacher, preguntarle sobre sus pérdidas dolorosas y sus ocasionales actos de heroísmo.

El proyecto es una colaboración entre la compañía StoryFile de Los Ángeles, el Congreso Judío Mundial y Meta, empresa matriz de Facebook, que lo presentó como la primera experiencia en Alemania de educación sobre el Holocausto en IA y el metaverso.

Auerbacher, una química de profesión, dedicó dos días a entrevistas, respondiendo unas 60 preguntas en alemán e inglés para crear una base de datos de archivos de vídeo.

Cuando un usuario hace una pregunta, el sistema va a la sección respectiva de la entrevista utilizando palabras claves e Inge “responde”, creando el efecto de un intercambio inmersivo y personal.

En la pantalla, Auerbacher viste un pañuelo y broche de mariposa, que para ella simbolizan los 1,5 millones de niños muertos por los nazis. En el fondo, su historia es ilustrada con gráficos animados en 3D e imágenes de archivo.

Consultada cómo era ver su propia imagen en los cascos, Auerbacher responde riendo: “Fue estupendo, me veo tan joven”.

“Resiliencia y tenacidad”

El cofundador de StoryFile Stephen Smith, quien ha trabajado tres décadas en la educación del Holocausto, dijo que la tecnología permite a los usuarios “hablar de historia con personas que la vivieron”.

“Pasé mucho de mi vida con sobrevivientes del Holocausto y, pese a que ellos han sufrido mucho odio, han hecho aportes increíbles a la sociedad”, comentó a AFP.

“Hay mucho que aprender del espíritu humano, de la resiliencia y tenacidad. Este proyecto le da a los jóvenes la oportunidad de abrir los ojos”, indicó.

Meta ha invertido fuertemente en el equipo de RV para numerosos propósitos, desde los juegos hasta las conferencias y la enseñanza.

Julia Reuss, directora de política pública para Europa central en Meta, se negó a revelar sus aportes financieros al proyecto, pero dijo que la empresa espera expandirlo con otros sobrevivientes.

“Por mucho tiempo nuestro equipo aquí en Alemania se ha enfocado en combatir el antisemitismo y nos alegra haber encontrado el socio adecuado para ayudarnos a abordar la cultura de la memoria del Holocausto utilizando RV”, declaró Reuss a AFP.

Además del programa para cascos, hay versiones disponibles para teléfonos inteligentes y computadora. Reuss indicó que los museos y escuelas serían espacios ideales para su uso.

“Cáncer” del odio

Auerbacher fue la última niña judía nacida en su ciudad de Kippenheim, en el suroeste de Alemania, en 1934 antes de la campaña genocida de los nazis.

Su abuela fue deportada a Riga y asesinada, mientras que Auerbacher y sus padres fueron enviados al campo de concentración de Theresienstadt cuando tenía siete años. Recuperó su libertad a los 10.

Ahora que viaja por el mundo como autora y educadora, Auerbacher dijo el año pasado ante el Parlamento alemán en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto que es esencial combatir la propagación del “cáncer” del odio.

En 2017, Alemania aprobó una polémica ley que obliga a los gigantes de las redes sociales remover contenido de negación del Holocausto y reportarlo a la policía, tras años de abusos. Aunque se han suprimido numerosas cuentas ofensivas, gran parte del contenido ha migrado a otras plataformas, creando dificultades para las autoridades.

Auerbacher dijo esperar que las nuevas tecnologías IA y RV sean una arma más en la guerra contra la desinformación y el odio.

“Cuando mueres, ya no estás y no todos creen en el cielo. Para mí es importante que la historia no muera”, señaló Auerbacher. “Cuando yo no esté, tal vez alguien me recuerde. Esta tecnología está allí, deberíamos utilizarla”.