Le fijan plazo a Facebook para proteger datos en Colombia

Proteger vulnerabilidad

La entidad gubernamental también le pide a la empresa que evite que los datos de los usuarios sean vulnerables a conductas criminales como “acceso no autorizado o fraudulento, uso no autorizado o fraudulento, consulta no autorizada o fraudulenta, adulteración no autorizada o fraudulenta y pérdida no autorizada o fraudulenta”.

A finales de enero, Facebook Latinoamérica presentó en Bogotá dos nuevas herramientas que permitirán a los usuarios tener más control sobre su información personal.

Entre las nuevas, la líder de Privacidad de Facebook para Latinoamérica, Paula Vargas, mencionó la “Actividad por fuera de Facebook”, la cual permite ver, controlar y eliminar los datos que otras aplicaciones y sitios web comparten con esta plataforma.

La compañía que dirige Mark Zuckerberg se ha visto envuelta en los últimos años en polémicas sobre el manejo de información de usuarios, el mayor de ellos el caso de la consultora británica Cambridge Analytica, que utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de internautas de la plataforma sin su consentimiento y con fines políticos.