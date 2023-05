¿El metaverso está en camino al cementerio de las ideas fallidas?

El metaverso se fundamenta en tecnologías complejas a las que aún les falta madurar. Requiere, por ejemplo, una conectividad potente porque se soporta en altísimos anchos de banda . Además, dispositivos como los cascos de realidad virtual y trajes hápticos que tienen precios bastante elevados. En otras palabras, no son tecnologías masivas en la actualidad. Estas son condiciones puntuales difícilmente solucionables en el presente.

“El metaverso no ha causado el interés y el impacto comercial que se esperaba . Sigue siendo una tecnología viable pero, sobre todo, enfocada en el campo gamer y más para una generación que crece con los videojuegos de forma natural, para este público más que una novedad ha sido una forma más de interactuar. Fue una apuesta sobredimensionada de las grandes compañías”, dijo Edgar Giraldo, líder de Tecnología de Accenture Colombia.

Second Life, la comunidad virtual lanzada en 2003, tiene 30.000 personas “viviendo” a través de sus avatares en este mundo virtual. Por su parte, Tim Sweeney, CEO de la empresa desarrolladora de videojuegos Epic Games, se mostró optimista sobre el metaverso.

“ Esta sensación es más por el fracaso que tuvo Meta , pero el metaverso en general no puede extinguirse porque es una tecnología con potencial. Necesitamos que desaparezca ese miedo a crear este tipo de experiencias, desde hace muchos años tenemos ejemplos que apuntan a lo mismo”, señaló Freyre.

Cuando se revisa el interés por experiencias similares al metaverso se encuentra que, según datos de Newzoo , el 38 % de los jugadores de entre 10 y 20 años en mercados clave de videojuegos jugaron en un protometaverso (mundos virtuales inmersivos) en 2021. En comparación (en el mismo rango de edad), solo el 16 % no jugaron ningún título como Roblox, Minecraft o Fortnite. Los resultados muestran además que a mayor edad, menor interés por este tipo de experiencias virtuales.

Esteban Maya Cadavid es desarrollador y uno de los líderes de la comunidad de Python Colombia, y también cree que el metaverso no esté en vía de extinción y más bien ve el estado actual como “una época de invierno” debido a la falta de adopción de la gente del común: hay personas que todavía no entienden qué es. Siente, además, que el desarrollo de la propuesta se retrasó porque la tecnología no está bien desarrollada.

IA, nuevo jugador

Para algunos, las grandes compañías que comenzaron a darle forma a lo que sería el metaverso encontraron una nueva “mercancía” o “producto” absolutamente consumible y viable para desarrollar: la Inteligencia Artificial Generativa. “Esto se suma al desinfle tan catastrófico del metaverso como concepto, no como tecnología”, dijo el docente Berrío.

La IA de Meta tiene el nombre de LLaMA (Large Language Model Meta AI) y es un modelo de lenguaje que busca hacerle la competencia al ya conocido ChatGPT de OpenAI. Microsoft lanzó Copilot, un asistente basado en ChatGPT-4: todo lo que tenía planeado para el metaverso industrial lo eliminó y por el contrario esa plata la destinó para ChatGPT.

Y Google abrió Bard, su chat de IA que próximamente estará integrado a sus servicios más populares como Gmail, Maps y Google Fotos. El modelo Bard ya ha aprendido más de 20 lenguajes de programación. En las próximas semanas, las búsquedas serán más visuales, tanto en las respuestas como en las peticiones de los usuarios.

“El mercado se impone y obviamente el tema ganancias, y eso fue lo que pasó, mientras el horizonte del metaverso era complejo, líquido y difícilmente asimilable, la IA se está monetizando”, agregó Berrío.