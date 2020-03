Pilas con los mitos sobre la batería del celular

Si es usuario Apple, vaya a configuración, batería y seleccione la opción condición. Ahí aparece un porcentaje que dice capacidad máxima. Moncada señala que si es menor a 80 % es recomendable pensar en un cambio. Recuerde que esta fabricante no vende los componentes originales sino unos certificados y otros genéricos. El técnico dice que la batería de mejor calidad puede costar 200.000 pesos. Si el valor en su batería es normal y el teléfono no carga bien al conectarlo, puede ser que las entradas estén sucias. En los centros de reparación hacen limpiezas integrales de los orificios del teléfono. Los precios pueden variar entre 80.000 y 120.000. Android no permite ver la condición de la batería, pero puede descargar la app Ampere para revisarla.