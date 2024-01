Las videollamadas facilitan la comunicación cuando no se puede quedar en persona, con ese añadido de ver a la otra persona que la llamada de voz tradicional no permite, pero también puede poner en riesgo la privacidad del usuario, sobre todo si no sabe que le están grabando.

Los programas de videollamadas más populares y los propios dispositivos electrónicos tienen ya una serie de funciones para que el usuario sepa en todo momento que el encuentro está siendo grabado. Es el caso del piloto que se enciende, por ejemplo, en los móviles Android cuando una aplicación ha accedido a la cámara o el micrófono.