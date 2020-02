Hay virus más mortales que el coronavirus

Debido a que hay infecciones asintomáticas, –lo que significa que personas se infectaron y nunca lo supieron o lo sintieron como un resfriado común–, se cree que el Covid-19, como lo llamó la Organización Mundial de la Salud, ha infectado a muchas más personas que nunca se agravaron y por tanto no se registraron, aclara Gutiérrez. Lo que también implica que muchos de ellos probablemente progresan ligeramente.

“Dicen que el 2 % de la gente se está muriendo y eso no es cierto, porque no se conoce el número real de infectados”, insiste Francisco Javier Díaz , médico virólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

No obstante, hay diferencias entre ellos: el Sars provocaba la muerte al 9,6 % de infectados y el Mers al 34 %, mientras la mortalidad de este coronavirus ronda el 2 %. Incluso, este último dato requiere aclaración.

El nuevo coronavirus ha colonizado a las noticias y las redes sociales desde que empezaron a acumularse casos en Wuhan, China, a principios de año. En algunas cadenas de mensajes se difunde información falsa, por ejemplo, que los envíos desde China pueden enfermarlo. Por si lo creyó, es falso. Recibir un paquete de esos lugares no supone un riesgo. Como alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su página, este tipo de virus no sobrevive mucho tiempo en objetos como cartas, ropa o paquetes.

El riesgo es bajo

La viróloga afirma que controlar la entrada del Covid-19 será difícil. “El virus nos va a llegar, eso no está tan lejos, porque los humanos se mueven mucho. Pero no nos va a pasar nada, no nos vamos a morir todos”.

Hay tantos virus como estrellas en el universo y cada tanto aparece uno como el Covid-19, una cepa que se había limitado a infectar a una especie animal (aún no se sabe exactamente cuál) hasta que dio el salto a los humanos. Como las personas nunca habían estado en contacto con este coronavirus, dice Gutiérrez, el sistema inmune de muchos no reaccionó inmediatamente, pero “ahora empezamos a responder inmunológicamente y en cinco años lo único que tendremos serán recuerdos históricos del problema, pero ya no nos va a golpear aunque nos llegue”.

Cuando aparezca en el país se puede trabajar por disminuir su velocidad de propagación, pero Gutiérrez insiste en que este virus no acelera la muerte de los contagiados. Quienes mueren “ya tenían otra condición de base”.