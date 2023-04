¡Ojo! En estos celulares dejará de funcionar WhatsApp desde abril

Su celular no está malo, quizá sí obsoleto, para los requerimientos actuales. Que WhatsApp deje de funcionar en algunos modelos de teléfonos inteligentes se debe a las actualizaciones de los sistemas operativos Android y iOS y a que se genera una falta de compatibilidad entre estos sistemas y la aplicación de mensajería que supera los 2.000 millones de usuarios.

La aplicación, propiedad de Meta, explica en su blog que actualmente es compatible con los siguientes dispositivos:

- Teléfonos con Android OS 4.1 y versiones posteriores

- Teléfonos con iOS 12 y versiones posteriores

- Teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2

Si su dispositivo no soporta estas actualizaciones, no podrá usar WhatsApp, pero eso no significa que no pueda usar otras aplicaciones. Antes de dejarlo si este servicio por el tema del sistema operativo, usted como usuario recibirá una notificación en WhatsApp y se le recordará varias veces que debe actualizarlo.