Tres apps que le ayudan a borrar objetos y personas de las fotos

Seguramente se ha tomado una foto en un paisaje llamativo, con la luz perfecta y los colores ideales, pero en esa imagen hay algo que no le cuadra: atrás hay un grupo de turistas que estaba posando. Y quedaron para el recuerdo también.

En Twitter es muy común encontrar este tipo de situaciones: usuarios pidiendo ayuda para eliminar personas y objetos de las fotos. “Quién me ayuda a quitar al señor del fondo”, “Quién me ayuda a borrar la manguera y el carro” o “Quién me ayuda a editarla y sacar al que hay detrás” son algunos de los trinos desesperados.

Y aunque se vuelve todo un juego en el que lo mejor son los comentarios porque devuelven las imágenes con otros objetos y un mundo de posibilidades chistosas, hay quienes de verdad quieren tener su foto sin lo que hay detrás.