Las noticias falsas también llegan a las UCI

Las noticias falsas que han hecho eco en el país alrededor de las UCI y los pacientes covid siguen dejando rastro en los pacientes cuando, por la gravedad de su enfermedad, llegan hasta allí y aseguran que no quieren ser intubados porque los van a dejar morir. Esto, recuerda el médico intensivista Fernando Peña, le sucedió con dos pacientes que tuvo que atender. No obstante, al explicarles por qué debían ser intubados y con los argumentos médicos claros, accedieron y no perdieron su vida. Sin embargo, no es el único caso que conoce EL COLOMBIANO, con versiones similares de pacientes que prefieren no recibir la atención médica por culpa de los rumores que circulan en las redes e internet. Dos gerentes de hospitales de la ciudad ya habían advertido el riesgo de este tipo de noticias, que atentan contra la ética médica al argumentar que se dejan morir pacientes. Pero también genera efectos graves en los mismos pacientes, quienes por creer en esa falsa información no acceden a consultar al médico pese a los síntomas.