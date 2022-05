En su infancia fue el chistorete del colegio —estudió en el Gimnasio Los Alcázares—. Él mismo ha reconocido que era “relajadito”. Su fortaleza eran las matemáticas, por lo que su destino ya estaba decidido: sería ingeniero. En una entrevista publicada por la Revista Bocas dijo: “Los Alcázares es un colegio del Opus Dei, con formación católica, pero ni mi familia ni yo pertenecemos al Opus Dei. A mí me podían regañar los profesores, sacar de clase por contar un chiste, pero nunca fui grosero ni irreverente”. Nunca pensó en una vida pública, mucho menos en ser Concejal, Alcalde o Presidente de la República. No sufrió los delirios de deseo por el poder. No tuvo anhelos de caudillo. Las aspiraciones políticas le llegaron como una vocación, como llamado.

Federico se alejó de Villegas, y este a su vez se hizo a un lado de la vida política. Y, contrario a lo que se podía pensar, el entonces alcalde redobló sus esfuerzos en contra de la criminalidad con más capturas, mientras líderes sociales de los barrios le recriminaban porque esa política de pie de fuerza no estaba acompañada de apoyos a la cultura, de incentivos a no caer en la criminalidad. Pese a eso, su imagen favorable siempre estuvo por encima del 80 por ciento.

Cada tanto, Federico daba golpes de opinión: peleó con alias Popeye por la exaltación que hacía de Pablo Escobar, lo mismo hizo con reguetoneros y raperos como J Alvarez y Wiz Khalifa, a quienes regañó porque aparecían con camisetas del capo del Cartel de Medellín. Esa obsesión por borrar ese imaginario lo llevó a uno de sus grandes proyectos: la implosión del Edificio Mónaco, que fue la vivienda de Escobar. El hecho fue criticado por curadores de museos de memoria histórica y académicos.

En su momento en una entrevista que dio al periodista Alfonso Buitrago, dijo: “Hemos cometido un error, si uno no cuenta la historia, la cuentan por uno. No es dejar de hablar de Pablo Escobar y de nuestra historia, eso no se nos puede olvidar. Lo que no puedo permitir como alcalde es que venga un cantante de reguetón y le parezca muy gracioso llevar una camiseta de Escobar y lo muestre como un símbolo. Le di la instrucción a la directora del Museo Casa de la Memoria para que haya una sala especial sobre esa época de violencia de Medellín como un homenaje a las víctimas. Si no lo hacemos como Estado, habrá quien venda los narcotours, quien vaya a la tumba de Escobar a consumir droga o a ver el edificio Mónaco”.

Pese a las críticas, Federico mantuvo la unidad en la ciudad, conversaba con todos los sectores. Su alcaldía fue una de las más populares de los últimos años y logró hitos tan importantes como llevar agua potable a los barrios que aún no la tenían; además, sorteó como pocos la crisis de Hidroituango, lo que demostró su templo para gestionar las crisis. Hoy ya la suerte está echada, solo queda la cita con la democracia.