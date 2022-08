Escuche: Lo que se sabe de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones

Comienza en HBO, House of the Dragon, una precuela de la famosa y premiada serie Game of Thrones (Juego de Tronos). En esta edición de “Charlas de Domingo” de El Arranque de El Colombiano conversamos con la periodista argentina Fiorella Sargenti sobre lo que trae de nuevo el universo de Juego de Tronos para que se prepare y conozca de qué trata está historia.