un menor desempeño académico limita posibilidades de los jóvenes

El cierre de los colegios causado por el covid-19 afectó el desempeño académico en las pruebas Saber11 de los estudiantes de colegios oficiales incrementando las desigualdades educativas por tipo de establecimiento. Además, se redujo el número de estudiantes que presentaron la prueba, en mayor número entre aquellos de colegios oficiales, posiblemente porque: i) algunos estudiantes desertaron del sistema educativo; ii) algunos estudiantes no necesitaban los resultados de la prueba para ingresar a educación superior, pues se relajó el requisito debido a la pandemia, y/o iii) algunos estudiantes sabían que no iban a poder ingresar a educación superior por falta de recursos y, por tanto, no tenían incentivo a presentar la prueba. Tener un menor desempeño académico restringe las posibilidades de los jóvenes tanto en sus oportunidades de seguir acumulando capital humano como en el mercado laboral. Obtener menores puntajes en pruebas de Estado como el Saber11 afecta las probabilidades de ingreso a educación superior, principalmente a instituciones de alta calidad. Además, disminuye las posibilidades de acceder a becas y créditos para ingresar a educación superior