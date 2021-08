Una cosa es que el Consejo de Estado deba ser más riguroso para no cometer errores como los que se vieron con la filtración de datos sobre el acuerdo entre el Estado y una farmacéutica. Y otra, que se piense que este hecho puede poner en riesgo el plan de vacunación. Podrá afectarlo con una demora puntual, pero, dado que no fue el Gobierno quien lo filtró, no se ha violado la confidencialidad. Los laboratorios no pueden dejar sin vacunas al país por este descuido