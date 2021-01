Desafortunado trino del presidente de la JEP

Dijo en un trino el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que “Tanto La Paz (sic) como la democracia no son derogables. Para que no sean frágiles es necesario identificar y no seguir a personajes como Trump y a sus imitadores en Colombia”. No precisó quiénes son, a su juicio, los que en Colombia “imitan” a Trump. ¿Acaso los que critican, en ejercicio de su libertad de expresión, a la JEP, sus decisiones y sus fallos? Decir que hay que “identificarlos”, en boca de alguien que tiene investidura de juez, desprende un agrio tufo de estigmatización ideológica y política. El magistrado Cifuentes haría bien en concentrarse en sus deberes judiciales