Carlos Gómez Restrepo

Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana

Phd (C) en Salud Pública. Ha sido director y profesor titular del Departamento de Epidemiología Clínica, es profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, médico cirujano, psiquiatra, psicoanalista y especialista en psiquiatría de Enlace de la Pontificia Universidad Javeriana. Master of Sicence in Clinical Epidemiology de la Universidad de Pensilvania.