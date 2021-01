Hoy el 78 % de la población colombiana es urbana. Estos 39 millones de habitantes viven en ciudades que ocupan en total mucho menos del 1 % del territorio del país. Buena o no, esta es nuestra realidad, y debemos tener claro que nuestro futuro y calidad de vida, dependen en gran medida de las cualidades urbanas de nuestras ciudades. Lograr que la sociedad alcance una sostenibilidad integral, es decir que sea sostenible a largo plazo en lo ambiental, lo social y lo económico, tiene mucho que ver con tener ciudades que buscan a través de la planeación urbana estratégica, ser ecoeficientes, equitativas y competitivas.

Las ciudades ambientalmente sostenibles protegen decididamente sus ecosistemas y se planean alrededor del agua, pero entienden que además de cuidar los ríos, las quebradas, los cerros y los bosques urbanos, deben permitir que estos sean disfrutados de manera responsable por sus habitantes; recordemos que lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora, no se protege. Las ciudades ecoeficientes tienen claro que la mejor estrategia para una buena movilidad y para disminuir la contaminación y el calentamiento global, es que la gente se tenga que desplazar lo menos posible, y si lo hace, lo haga a corta distancia y ojalá en medios no contaminantes. Son ciudades donde se mezclan de una manera sana la vivienda, el comercio, los colegios, las zonas de trabajo y recreación.

Las ciudades socialmente sostenibles son aquellas en las que en el espacio público se materializa el principio fundamental de nuestra Constitución que establece que el interés general debe primar sobre el interés particular. En ellas el peatón, la bicicleta y el transporte público masivo están por encima del automóvil particular; pues allí está claro que el espacio público es sagrado, nos pertenece a todos y todos tenemos el mismo derecho a disfrutarlo.

En las ciudades equitativas todos los habitantes, sin importar su edad o condición social o económica, tienen oportunidad de disfrutar de una sana recreación y de hacer deporte al aire libre; en ellas los parques son mucho más importantes que los centros comerciales y los clubes particulares. En estas ciudades siempre hay una alameda, una plaza, un boulevard, o un parque cerca de la casa a donde ir a caminar, a leer, a ver gente pasar, a soñar a la sombra de un árbol viendo los niños jugar seguros y los ancianos tomar el sol.

Las buenas ciudades buscan, a través de los mejores equipamientos de salud, educación y cultura, que sus habitantes tengan la oportunidad de progresar y desarrollar sus capacidades.

Las ciudades económicamente sostenibles pretenden ser competitivas dentro del contexto local, regional e internacional. Son ciudades bien conectadas física y digitalmente. En ellas se tiene claro la importancia de los aeropuertos y la conexión con los puertos marítimos; así como la necesidad de buena infraestructura de servicios públicos y movilidad. Son ciudades que entienden sus limitaciones, pero conocen sus fortalezas y se planean en consecuencia. Pero la buena infraestructura ya no es suficiente; cada día más, son las ciudades con mejor calidad de vida urbana las que atraen a las mejores compañías y profesionales.

Las ciudades son un ente vivo, que perdura miles de años, el urbanismo y la planeación son la base de la sostenibilidad integral de estas y de la calidad de vida de sus habitantes. Un parque que hagamos hoy, les dará felicidad a muchas generaciones en el futuro