Qué busca Putin en Ucrania

En su discurso del lunes en la noche, el presidente ruso Vladímir Putin acusó a Vladímir Ilich Uliánov, Lenin, el fundador de la Unión Soviética, de haberse equivocado en 1917. En ese año Lenin ayudó en la formación de la República de Ucrania. Fue un error, dijo Putin. Ucrania es Rusia y debe volver a serlo. En la misma alocución, reconoció a dos pequeñas regiones como independientes de Ucrania. Prometió el envío de tropas de “paz” de Rusia.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo a la televisión estatal el martes que solo los Estados que representan a toda la población en su territorio tienen derecho a la soberanía, y “nadie puede argumentar que el régimen ucraniano, a partir del golpe de Estado de 2014, representa a todo el pueblo que vive en el territorio del Estado ucraniano”.

La guerra que parece estar a punto de destrozar a Ucrania ha ido tomando forma en la mente de Putin desde hace mucho tiempo ya, al menos desde un discurso que pronunció denunciando a la Otan hace quince años durante la Conferencia de Seguridad celebrada en Múnich en 2007. “La Otan ha puesto sus fuerzas de primera línea en nuestras fronteras”, se quejó Putin, lamentando la expansión hacia el este de la alianza. Citando lo que afirmó que eran promesas occidentales de no mudarse al este de Alemania, dijo con amargo sarcasmo: “Tenemos derecho a preguntar: ¿contra quién está destinada esta expansión?”.

Putin ha estado tratando de controlar a Ucrania durante años. Cortaron el gas a Ucrania en 2006. Ha estado en el poder durante veintidós años y todo ese tiempo ha tenido a Ucrania en la mira de una forma u otra, y se ha intensificado con el tiempo. Putin quiere ser la persona que, bajo su supervisión, en su Presidencia, vuelva a poner a Ucrania en la órbita de Rusia. Y podría ser presidente hasta 2036, en términos de lo que es posible para él.

Putin claramente se ve a sí mismo como un protagonista en la historia rusa y se está poniendo en el lugar de los líderes rusos anteriores que han tratado de reunirse en lo que él ve como la tierra rusa. Ucrania es el caso atípico, el que se escapó y el que tiene que traer de vuelta.

“Putin está tan involucrado con el Estado ruso que no puede dejar de pensar que él es el Estado”, dice Fiona Hill, la experta sobre Rusia que ha ocupado el puesto más alto en el Consejo Nacional de Seguridad bajo la presidencia de Donald Trump. “Él ya es historia viva”. Perder Ucrania, para Putin, sería sufrir una severa humillación, considera Hill, describiendo el pensamiento de Putin como: “Él no va a dejar que Ucrania se escape, no bajo su mando”.

Rusia considera a Ucrania dentro de su esfera natural de influencia. La mayor porción de ella fue durante siglos parte del Imperio ruso, muchos ucranianos son hablantes nativos de ruso y el país fue parte de la Unión Soviética hasta que obtuvo la independencia en 1991.

Rusia se puso nerviosa cuando un levantamiento en 2014 reemplazó al presidente de Ucrania, amigo de Rusia, por un gobierno inequívocamente orientado hacia Occidente. La evaluación estadounidense es que está decidido a no permitir que los manifestantes callejeros interfieran por segunda vez con su estrategia para controlar el país y la región.

La mayoría de las exrepúblicas soviéticas y aliados en Europa ya se había unido a la Unión Europea y la Otan. El alejamiento de Ucrania de la influencia rusa se sintió como la sentencia de muerte final para el poder ruso en Europa del Este.

Putin no acepta ese final. Es el hombre de la mesa muy larga que sienta a los líderes y ministros mundiales a una distancia casi cómica. Es una figura solitaria con un abrigo oscuro que deposita una ofrenda floral en un cementerio de San Petersburgo o se sienta solo en su cabina de observación olímpica en Pekín. Está envejeciendo, aislado, más poderoso que nunca y al borde de librar una guerra posiblemente catastrófica.

Putin es un villano perfecto en esta guerra. Es brutal, arrogante y desdeñoso de las reglas del orden que celebran Estados Unidos y sus aliados. Vienen semanas y meses difíciles. No hay señales de buscar la paz, sino solo tambores de guerra.