El domingo EL COLOMBIANO publicó un reportaje bajo el título: ¿De dónde saca tanta plata Luis Pérez? Se hizo una detallada documentación de la existencia de varias propiedades a su nombre, lujosos apartamentos, fincas y grandes lotes en lugares estratégicos, así como una colección de obras de arte de reconocidos artistas y un estilo de vida en el que no faltan las motos de alto cilindraje, los yates y las modelos.

Eso sin contar bienes que no están registrados como propiedad suya. Uno en Llanogrande, por ejemplo, que aparece a nombre de Aromas de Colombia, la firma de su hermano Mario Pérez, pero que los vecinos dicen que “es de Luis Pérez”. Por no hablar de los 40 registros de bienes que aparecen también a nombre de esa misma firma (Aromas de Colombia) en la oficina de instrumentos públicos de Lorica.

Luis Pérez Gutiérrez ha ocupado los cargos más preciados en la región. Fue alcalde de Medellín en 2001 y gobernador de Antioquia en 2016. Antes fue secretario de educación, rector de la Universidad de Antioquia y director del Icfes en Bogotá. Por eso, llama poderosamente la atención cómo puede haber acumulado un patrimonio tan abultado a pesar de que en su vida laboral se le conocen básicamente empleos como funcionario público que no dan para amasar grandes fortunas.

Cuando le preguntan de dónde saca tanta plata él suele explicar que ha hecho su fortuna “comprando tierras y vendiendo tierras”. Podemos suponer que es cierto. Pero entonces ¿hasta qué punto ha usado su quehacer político para lograr gangas y multiplicar el valor de esas tierras?

El caso del lote Aguas Vivas, en la vía a las Palmas, es ilustrativo. Si bien hoy no está a nombre suyo, si está a nombre de la firma de su amigo más cercano, Felipe Agudelo. El lote se compró hace siete años, Luis Pérez lo cedió al comenzar su gobernación y ahora han hecho todo tipo de maromas para que la Alcaldía de Medellín lo compre por más de 48.000 millones. Una rentabilidad del 117%. La Alcaldía de Daniel Quintero -gran aliado político de Luis Pérez- dio concepto favorable para pagar esa multimillonaria suma del erario. Como la justificación de la Alcaldía para comprar el terreno es la construcción del complejo del Valle del Software, el lote dejaría de ser zona de reserva y la finca vecina, Las Brisas, esa sí a nombre de Luis Pérez también se valorizaría.

Otro caso de hasta qué punto se habría utilizado los cargos públicos o las influencias políticas para valorizar las propiedades es el del ya mencionado lote de Llanogrande. Alrededor del lote, cruzando la doble calzada que va del tablazo al aeropuerto José María Córdoba, estaba diseñada la construcción de una ciclorruta. Sin embargo, en la Gobernación de Luis Pérez, sin que nadie se diera por enterado y sin concertar con el concesionario de la vía, construyeron la ciclorruta no del lado que estaba diseñada sino al borde del lote que los vecinos dicen que es de Luis Pérez. La ciclorruta, que por demás quedó chueca, la construyó la firma del amigo más cercano de Pérez (Felipe Agudelo) y según expertos en tierras le sirve al lote en cuestión para tener un mejor aprovechamiento porque reduce el área de retiro con respecto a la carretera. Y para completar en la parte trasera del lote, también durante la gobernación Pérez, pavimentaron una vía terciaria con recursos de la venta de Isagen que en teoría se debían destinar a vías para conectar territorios rurales alejados. Que no es el caso de este lote, vecino del Aeropuerto José María Córdova.

Estos son apenas algunos ejemplos bajo la lupa. Luis Pérez siempre se ha defendido de cualquier señalamiento con el argumento de que no tiene investigación alguna. Y eso es cierto. Pero que no lo hayan investigado no quiere decir obligatoriamente que su carrera en la política esté exenta de irregularidades. Cualquier autoridad que decida echarle un ojo al tema podría comenzar por investigar un presunto uso de información privilegiada o tal vez supuesta contratación indebida.

Este tema reviste el mayor interés porque Luis Pérez hoy, a menos de un mes de las elecciones, sigue en la lista de ocho candidatos a la Presidencia a sabiendas de que no tiene posibilidad alguna de salir elegido ¿Por qué está ahí?

Por no hablar del apodo con el que se hizo famoso en la ciudad durante su alcaldía, le decían ‘Luis XV’. Pero esa es otra historia .