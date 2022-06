La manera como quedó el mapa de Colombia, según el color del candidato que ganó en cada departamento, puede dar para todo tipo de reflexiones: se podría hacer con él una tesis de grado de análisis político o sociológico o simplemente conservarlo como una fotografía -un poema tal vez- que refleja el momento político del país.

Se destacan tres colores, que retratan tres estados de ánimo. De color naranja están los departamentos en los que ganó Gustavo Petro, prácticamente todos los de frontera, 16 en total, es decir, todos los de la Costa Caribe, los de la Costa Pacífica y los limítrofes con Ecuador, Perú y Brasil.

¿Qué significa que las márgenes del país voten por Petro? La respuesta obvia es que logró hacer calar su discurso en favor de los excluidos.

En particular, la Costa Pacífica suele identificarse con la izquierda. En el Valle, epicentro de las fuertes protestas del año pasado, sacó 53,3% de los votos. La presencia de Francia Márquez en el tarjetón, líder afro de esa zona, le debió sumar también un número significativo de votos. En Chocó, Cauca y Nariño, la votación por el candidato de izquierda fue abrumadora (cerca del 70%). Un porcentaje similar a los niveles de pobreza. En Quibdó por ejemplo, de cada 100 habitantes, 65 viven en situación de pobreza. La misma hipótesis sirve para departamentos como Vaupés, en donde Petro sacó el 67% de los votos, y Amazonas y Guainía (cerca del 47%).

A esos departamentos, en los que no sorprende la votación de izquierda, se les sumaron los de la Costa Atlántica, en los que Petro había perdido en la segunda vuelta de hace cuatro años. Es una región que suele votar movida por las maquinarias, y buena parte de los resultados de Petro se pueden explicar por los apoyos políticos que recibió. Pero otra vez el discurso de los excluidos seguramente ayudó: en casi todos los ocho departamentos del Caribe, el 50% o más de los sufragios respaldaron al candidato de la izquierda, lo que nuevamente coincide con los niveles de pobreza, que están entre el 40% y 55% en ciudades como Riohacha, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo o Cartagena.

Lo que sí llama la atención es el triunfo de Petro en departamentos como Risaralda y Quindío, en los cuales si bien el porcentaje fue más dividido (en uno ganó con 35% de los votos y en el otro con 31%), como parte del eje cafetero casi siempre habían votado por un candidato conservador. Mientras que Bogotá, donde también ganó Petro (con el 47% de los votos), desde hace varias elecciones presidenciales se ha mostrado más de centro izquierda.

La ola amarilla es la de Rodolfo Hernández, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que dio un verdadero batacazo en la primera vuelta: triunfó en 13 departamentos del Centro Oriente, entre ellos Tolima, Huila, Cundinamarca, Caquetá, Caldas, así como en Boyacá, los Santanderes y los productores de petróleo como Arauca, Casanare y Meta. En estos últimos, el discurso de Petro, de frenar la exploración de petróleo pudo tal vez restarle votos.

En estos departamentos el apoyo a Hernández superó el 50%, más de la mitad de los votos que obtuvo Petro. En Casanare, la votación por Hernández fue tres veces superior a la de la izquierda. En Santander, donde fue alcalde de Bucaramanga, el ingeniero también tuvo un triunfo rotundo (67%). Prácticamente todos los departamentos fronterizos con Venezuela (Norte de Santander, Arauca, Vichada y Boyacá) votaron por el ingeniero y en contra de Petro, tal vez porque les ha tocado ver de cerca el desastre de gobierno del vecino país.Los departamentos en los que ganó Hernández, cabe anotar, suelen votar por un candidato conservador a la presidencia. Y entre Federico Gutiérrez, que llevaba a cuestas el establecimiento y las maquinarias, y Rodolfo Hernández que a pesar de su edad aparecía más renovador, eligieron a este último.

Hasta aquí, los colores del mapa electoral coinciden casi que exactamente con los de la primera vuelta de las elecciones de 2014. En ese entonces ganó Juan Manuel Santos en los mismos departamentos que ganó este domingo Gustavo Petro. Y en los que ganó Óscar Iván Zuluaga, triunfó este domingo Rodolfo Hernández.

Caso aparte es el de Antioquia que por primera vez en varias contiendas se quedó solitaria en el mapa con el color morado, que indica que aquí ganó Federico Gutiérrez. Y hay que decir que no barrió, sacó el 48% de los votos. ¿Qué pasó? Antioquia, que suele votar conservador, no solo confió en quien fue alcalde de Medellín con buenas calificaciones, si no que no suele votar por apuestas antiestablecimiento, como la de Petro, o cargadas de incertidumbre como la de Rodolfo.

También resulta interesante ver cómo fueron las votaciones en los municipios de Antioquia. Federico Gutiérrez ganó en 95 (1,4 millones de votos), Gustavo Petro ganó en 21 (680 mil votos) y Rodolfo Hernández ganó en 9 (521 mil votos). Llama la atención por ejemplo que Petro haya ganado en el Urabá y en el Bajo Cauca. Se tiende a pensar que la propuesta de perdón social de Petro habría logrado mover las urnas en territorios con presencia del Clan del Golfo, pero puede ser una explicación simplista. Son muy diferentes las dinámicas y lo que pudo haber catapultado a Petro particularmente en esos municipios es la presencia de sindicatos (de bananeros, de mineros, de ganaderos) con una influencia política fuerte. Además de las agremiaciones campesinas y los movimientos organizados de víctimas.

Lo dicho, estos resultados hablan del sentir nacional desde varias perspectivas pero con un solo deseo, el de encontrar alternativas a su realidad. Veremos quién convence