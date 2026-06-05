Las venas rotas del comercio global

El estrecho de Ormuz es el cuello de botella más estratégico del planeta. El Golfo Pérsico, donde se concentran las reservas energéticas de Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, es un mar semicerrado que solo tiene una salida: Ormuz. Quien controla ese angosto canal, controla el interruptor energético global.

Por este corredor marítimo de apenas 30 kilómetros de ancho transita el 20% del petróleo que consume el mundo cada día. El combustible de las fábricas de China, las calefacciones de Europa, las gasolineras de Estados Unidos, a merced del muñequeo geopolítico. Y hoy se encuentra sumido en una parálisis sin precedentes: no hay ruta alternativa inmediata.

El bombardeo conjunto de Washington y Tel Aviv sobre Teherán el pasado 28 de febrero encendió ese interruptor. La respuesta iraní fue quirúrgica: minó las aguas de Omán —la salida natural del estrecho— y obligó a todo el tráfico mundial a circular por sus propias costas. Teherán no necesitó disparar un misil. Le bastó su geografía. Cerrar Ormuz, concluyeron los analistas, es tan devastador como la bomba nuclear. Quizás más: porque la bomba destruye, pero el estrecho estrangula.

Mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán van y vienen de manera contradictoria, el impacto global de la crisis obliga a mirar a nuestro vecindario. Más del 80 % del comercio mundial de mercancías se transporta por vía marítima. La parálisis actual advierte que las arterias del capitalismo son demasiado estrechas, y que cualquier mínimo impacto en su navegabilidad detona un efecto dominó de inflación, desabastecimiento y crisis logística global.

En este escenario de alta vulnerabilidad, el primer referente obligado es el Canal de Panamá. Históricamente considerado el epicentro del tránsito interoceánico en el hemisferio occidental, la vía panameña ha venido enfrentando sus propios desafíos estructurales por los rigores del cambio climático y las severas sequías que restringen la profundidad mínima requerida para que los barcos puedan navegar.

La crisis de Ormuz ha agravado la presión sobre él, atrayendo buques que buscan eludir los puntos calientes del planeta. Sin embargo, la lección es implacable: establecer rutas alternativas es un proceso complejo por el incremento exponencial en los costos de fletes, los prolongados tiempos de viaje y la rápida saturación de infraestructuras que no están preparadas para absorber macro volúmenes de carga. Panamá sigue siendo un termómetro de la salud comercial del continente, pero su capacidad de respuesta no es infinita.

Al tablero geopolítico se suma la irrupción del puerto de Chancay en Perú, inaugurado como la gran apuesta de la inversión china en el Pacífico sur, que se proyecta como el dinamizador que conectaría de forma directa a Suramérica con el Asia-Pacífico, reduciendo sustancialmente los tiempos de travesía. No obstante, en la parálisis actual, Chancay está en una encrucijada estratégica. Si bien ofrece una infraestructura moderna, su alta dependencia de Pekín añade una capa de fricción en un momento donde las cadenas de suministro mundiales se fragmentan bajo la lógica de la seguridad nacional y la competencia de bloques. Lo que nació como una joya de la eficiencia logística global debe ahora navegar las tempestuosas aguas de la desconfianza entre las superpotencias.

Hacia el interior del continente, la Hidrovía Paraná-Paraguay emerge como otra columna vertebral indispensable, con características marcadamente distintas. Este extenso corredor fluvial le da salida a millones de toneladas de materias primas agrícolas y minerales hacia los mercados transatlánticos. A diferencia de las rutas oceánicas, la hidrovía padece una vulnerabilidad: es extremadamente sensible a las fluctuaciones climáticas que paralizan el transporte y sufre recurrentes disputas arancelarias y políticas entre los países soberanos que la comparten. La lección de Ormuz es plenamente aplicable: la falta de un mando coordinado y blindado contra los vaivenes políticos puede transformar un corredor vital en un tapón que asfixie el desarrollo.

El fantasma del desabastecimiento y el colapso ya no son una distopía lejana sino una amenaza real que golpea nuestras puertas. Colombia encuentra un respiro en Puerto Antioquia y sus modernos corredores viales 4G, que están reduciendo los costos logísticos para nuestro país entre un 30% y 58%, posicionándose como un contrapeso estratégico a los cuellos de botella globales. Al recortar distancias hacia el Caribe y optimizar tiempos en un 47% para centros de consumo como Medellín, estas infraestructuras mitigan la volatilidad de fletes internacionales.

Pero hay que entender que el tablero internacional se está redibujando a la fuerza. Si el comercio del planeta pende de un hilo tan delgado como las aguas de Ormuz, la pasividad de nuestra región ante sus propias grietas logísticas es una suerte de suicidio económico.

La región debe asumir la urgencia histórica de blindar, integrar y revolucionar nuestra propia infraestructura crítica, o nos condenamos a ser las próximas víctimas de una asfixia global implacable que no perdonará a los indecisos.