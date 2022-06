Al margen de la vorágine electoral que consume, y con razón, estas semanas cruciales para el país, hay que retomar temas fundamentales para el desarrollo que ya no son parte de un futuro lejano sino que constituyen una necesidad real del presente. La formación tecnológica es un área urgente sobre la que hay que poner toda la energía a funcionar si no queremos quedarnos rezagados o a medio camino.

Si bien se ha mencionado con insistencia que el mayor problema de Colombia y de los países latinoamericanos en general es cómo reducir la brecha digital, es clave pensar de qué forma se pueden alcanzar las metas de formación de profesionales en las distintas áreas de lo digital.

Según datos de Ruta N, para el año 2025 Colombia va a tener una escasez de talento en las TIC que puede llegar a los 200.000 especialistas. La diferencia entre la demanda de talento digital y la oferta existente es evidentemente muy grande, en particular en lo que se refiere a tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, como son la Inteligencia Artificial y el Big Data, entre otros. Aunque valga aclarar que este no es un problema particular de nuestro país sino un fenómeno mundial.

En una prueba piloto que se realizó entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 con 57 empresas, se recibieron solamente 157 solicitudes para 902 vacantes. Esto dice mucho de la necesidad inaplazable de una formación masiva de profesionales especializados en nuevas tecnologías.

Los candidatos en esta campaña no están hablando de una agenda de transformación digital como debería ser. Puede que lo tengan en el radar, pero no es un tema prioritario y eso es lamentable. Porque el aumento y mejora del empleo depende en gran parte de la digitalización de la economía, y en esa medida la formación tecnológica debe estar en los primeros puestos de las tareas que hay que hacer. El próximo gobierno debe entender que es necesario un trabajo articulado entre los sectores público, privado y la academia, para poder fijar unas políticas claras que aprovechen la experiencia de los últimos 30 años sin que exista una bandera o un color político. Un programa que se fije en lo ya construido pero que tenga objetivos y metas claras hacia el futuro.

En ese sentido hay que plantearse aspectos como la formación de los niños en ciencias computacionales, el estímulo para que más mujeres se sientan atraídas por los ámbitos universitarios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cómo reforzar la transformación digital en la educación y cómo llegar a los territorios más apartados, ese 30 por ciento de la sociedad que no tiene acceso a internet y al que no podemos seguir dejando atrás.

Los esfuerzos del sector privado han sido importantes. Una de las metas de la Andi, por ejemplo, es que Colombia y sus empresarios sean innovadores digitales. Y para ello se concentra en programas que tienen que ver con talento digital, ecosistema, conectividad, economía y gobierno. Su última encuesta de transformación digital repite lo mismo: se necesitan más desarrolladores, más capacitación y más cubrimiento en la formación a escala nacional.

Y en el caso particular de Antioquia, su esfuerzo ha sido ejemplar al ponerse como meta el convertirse en un hub. En Medellín hay más de 300 empresas de 33 países que se han vinculado con la ciudad mediante los programas de atracción y landing empresarial. Todo esto es un generador de empleo que hay que seguir moviendo para que crezca y se transforme en un modelo productivo de mayor calidad que se adapte a las necesidades específicas de la sociedad.

El gobierno del presidente Iván Duque avanzó mucho, pero cuatro años es poco. Hay que reconocer que cada día aparece Colombia mejor clasificado en la materia. En el ranquin de los países que progresan hacia un Gobierno Digital de la Oecd, el país aparece de tercero detrás de Corea y Reino Unido. Pese a que se aceleró la digitalización, no se ha logrado consolidar la transformación digital que son dos aspectos distintos. Ahí queda el reto para los que vienen. Y así como se piensa en las ciudades cuando se mide el avance, hay que empezar a hablar con más fuerza de la capacidad de apropiación tecnológica que se necesita desarrollar para que de esa manera el sector del campo pueda beneficiarse realmente y ser más productivo.

De lo que se trata al pensar en formación tecnológica como necesidad básica para el próximo cuatrienio es de entender que no se puede fallar en las previsiones y escenarios de cara al futuro. Tenemos que llegar a tiempo al progreso tecnológico para que la calidad de vida del ciudadano y la productividad mejoren