¿The Beatles o The Rolling Stones? Uno de los debates más antiguos y recurrentes en la historia del rock. He leído tantas veces esa pregunta, en tantas revistas, fanzines, portales web. He tenido tantas conversaciones con tantas personas alrededor de esa misma incógnita que rivaliza a las dos bandas, que sencillamente no se resolverá nunca por más que puristas, académicos o afiebrados decidan tajante y radicalmente irse por una o por otra. Es una discusión eterna escogiendo a los mejores.

Incluso, ha sido un debate de años entre los mismos integrantes de las bandas. Recientemente, Paul McCartney declaró en una entrevista de radio que The Rolling Stones es genial, que cada que puede va a verla porque es una gran banda que lo divierte, pero luego de la claridad necesaria, dijo que The Beatles es mejor. Luego a los días, Mick Jagger, palabras más, palabras menos, dijo que la gran diferencia entre los dos grupos es que uno sigue tocando y el otro no existe.

En otra ocasión, Keith Richards señaló que sin The Beatles dudaba de la existencia de su banda, pues ellos fueron los que abrieron la puerta cuando aún estaba cerrada. Y además, en su concepto, lo único que le faltó esta fue seguir existiendo y tocando.

Así que es una discusión entre elegir la sal o el azúcar, teniendo una sopa y un café en frente. No tiene final, es innecesaria y no llegará nunca a ningún lado distinto al del radicalismo y el subjetivismo.

Y claro que se puede discutir sobre los aportes de cada una, claro que se les puede comparar, cómo no hacerlo si su existencia es compartida. Los Stones surgieron para hacerle contrapeso a Los Beatles y así convertirse en la otra banda de rock para elegir. Las dos son increíbles propuestas, las dos cambiaron el rumbo sonoro del planeta y, además, las dos son muy distintas. Una se convirtió en estandarte de la música de la humanidad, la otra en la bandera del rock. Una era una apuesta mediática y perfecta para tener clubs de fans de señoritas en todo el mundo, y la otra, desde su orilla del partido, se convertía en la banda de chicos malos que vivían de una manera más cruda el rocanrol y el blues.

Al final, sabemos que es una respuesta que nunca tendremos, por más cifras que existan con las ventas de The Beatles, y con las cifras de millones de dólares que The Rolling Stones han recaudado con sus giras globales en estadios y arenas.

The Beatles en nueve años hizo historia indiscutible y difícil de superar. Su representatividad, sus premios, su fama, su eternidad. The Rolling Stones, en casi 60 años, ha hecho lo que ninguna otra en el mundo ha logrado: perdurar. Además girar, girar hasta el cansancio y ser la demostración del origen del rock en un escenario vivo. Así que compararlos y seguir avivando ese debate eterno, además de alimento para los números y las ventas, se convierte en un asunto sin justicia y carente de objetividad.

Lo que sí puede ser interesante es analizar sus aportes individuales y compartidos, pues a la larga, esas dos bandas, aún y luego de sesenta años, hacen parte de la historia del rock que se sigue escribiendo.