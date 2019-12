Lo pillé en Facebook

Por Juan David Villa

El porqué

“Colombia: los porqués de la movilización”.

Les conté hace ocho días que en castellano (y no olviden que nuestra lengua materna se llama español o castellano) tenemos cuatro porqués. Pues este es el tercero: porqué, pegado, sí, pegado, y con tilde. Este funciona como sustantivo y, por eso mismo, tiene antes un artículo: el porqué, los porqués, un porqué, unos porqués.

Pegado y con tilde. Es lo mismo que razón, motivo: los motivos de la movilización, las razones de la movilización. “¿Por qué no entendés el porqué de mis preocupaciones?”.

Formar parte

“Los comerciantes harían parte de una presunta red...”.

En español es más lógica la expresión “formar parte de”. Así que los comerciantes “formarían parte” de la presunta red criminal. No quiero decir que la expresión “hacer parte” (muy usada, muy común) esté gramaticalmente descachada. Al final, el uso gana. Pero elijan “formar parte” o “ser parte”: son más lógicas, repito.

Preguntan los lectores.

Haz y has

Juan Guillermo Gómez. “Qué tan bueno que usted escribiera algo al respecto de has y haz”.

Sí, don Juan, con mucho gusto. Y es muy sencillo: cuando le den una orden, es haz (como “haga usted” o “hacé vos”), verbo hacer. Has es el verbo haber: “No has hecho la tarea”, “has llegado tarde toda la semana”, “has comido mucho este diciembre”. Note que después de has hay otro verbo: hecho, llegado, comido, para el caso de estos ejemplos.