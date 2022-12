Lo mejor del año que se fue

Ya fue, no nos digamos mentiras. Ni miramos la cartelera de cine, por muy nueva Avatar que estén dando, porque necesitamos tiempo para ver a los amigos y a la familia en el verdadero primer diciembre después de la pandemia. Justo por eso viene bien este conteo con las mejores películas que vi (y dos series de ñapa) durante el 2022, para que se desatrasen tan pronto puedan. Una versión conversada de este recuento la pueden escuchar en la sección de pódcast de El Colombiano. Y si no está la que usted quiere, bueno, recuerde que no hay manera de verlo todo:

10. Buena suerte, Leo Grande: Una extraordinaria actuación de Emma Thompson donde hay más “empoderamiento” que en varias conferencias TED.

9. ¡Nop!: Porque a veces el mundo del espectáculo puede convertirse en un monstruo que todo lo devora. Y Jordan Peele consigue reflexionar mientras nos conmociona.

(Primera ñapa) WeCrashed: Una miniserie que desnuda todo el humo y toda la histeria que puede haber detrás de los ídolos de negocios, en estos tiempos de burbujas tecnológicas.

8. Petite Maman: Un cuento de hadas contemporáneo donde un bosque encantado le da la posibilidad a una niña de entender a la niña que fue alguna vez su mamá.

7. La peor persona del mundo: Una comedia romántica sin boda al final, porque al romanticismo también le toca adaptarse a un mundo cada vez más amargo.

6. Todo en todas partes al mismo tiempo: Todos los géneros, todas las imágenes, todas las posibilidades en que una madre y una hija pueden pelear en el multiverso.

5. El hombre perfecto: Cuando la pareja ideal nos llegue por correo, ¿vamos a querer la devolución de nuestro dinero? Ciencia ficción sencilla e inquietante.

4. Belfast: Los recuerdos en blanco y negro de Kenneth Branagh nos conmueven a todos hasta las lágrimas.

(Segunda ñapa) El oso: Un chef intenta salvar el negocio familiar en Chicago después del suicidio de su hermano, mientras lidia con sus propias cargas.

3. El callejón de las almas perdidas y Pinocchio: Guillermo del Toro y los monstruos que somos, al cuadrado.

2. Top Gun: Maverick: Tom Cruise emocionándonos con acción creíble y con personajes sin superpoderes, recordándonos de nuevo lo que se siente acompañarlo allá arriba.

1. Argentina, 1985: Qué bueno que una película nos recuerde, con lujo de detalles, que a pesar de todo, a veces se hace justicia. Y que se puede estar del lado de los buenos.

Gracias por animarse a leer a un crítico que cree en los matices mientras decenas de voces les dicen que las cosas sólo pueden ser estupendas u horribles. ¡Feliz año para todos!