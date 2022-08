La última mirada de Saul

Con el último capítulo de Better Call Saul se cierra la era que empezó con Breaking Bad y que derivó en un apogeo de las series y las plataformas de streaming. La línea de tiempo que se traza desde el primer episodio de Breaking Bad, emitido el 20 de enero de 2008, hasta el cierre de este universo, con el desenlace de la historia del abogado Saul Goodman, dibuja un círculo perfecto en cuyas inmediaciones terminó de madurar una industria que ha llevado la narrativa audiovisual a otros niveles. Entre el alud de producciones estrenadas cada año, los relatos engendrados por Vince Gilligan siempre destacaron como producciones inteligentes y orquestadas con rigor y precisión, de modo que los relatos siempre fluyeron en una red de conexiones que mantenía viva la historia de fondo que conocimos en Breaking Bad y presentaba nuevas variables que se forjaban un tono propio y una identidad sólida, independiente.

A lo largo de seis temporadas, Better Call Saul expandió el universo de la trama seminal y profundizó en un personaje que desde su primera aparición en pantalla demostró un carisma bizarro, pues mezclaba en justas proporciones desfachatez, desparpajo, sagacidad y corrupción. Ese no fue del todo el Saul Goodman que conocimos en la serie de la que nos despedimos recientemente. En las primeras temporadas, Jimmy McGill no era el zorro con mil trucos guardados en el sombrero, era un aspirante a abogado con intenciones nobles pero poseedor de una suerte fatídica que lo fue encaminando hacia el lado oscuro de la ley, un territorio en el que aprendió a maniobrar la estafa, la mentira y las jugadas de doble filo con una destreza maquiavélica digna de las grandes ligas del hampa.

De hecho, la serie nos permitió conocer con más detalle la historia de algunos de los villanos que en Breaking Bad nos llenaron de espanto: Gustavo Fring y la familia Salamanca. La trama de Better Call Saul avanzó sobre esta bifurcación. Por un lado, la historia de Jimmy y su exótica metamorfosis. Por otro lado, la historia de gangsters y la violencia cruda que desataban en un conflicto del que pudimos ver los distintos matices que explican muchos de los acontecimientos narrados en Breaking Bad. Entre estos dos mundos, el del abogado embaucador y el de los señores del cartel, navegaba como un Virgilio con salvoconducto Mike Ehrmantraut, uno de los personajes mejor logrados de la serie, por su código moral y un ingenio implacable que lo convirtió en el mejor general de la guerra entre narcos que se desarrolló a lo largo de las últimas temporadas.

La despedida de Saul estaba anunciada desde hace tiempo. Es saludable para mantener la buena memoria de los personajes que las tramas lleguen a su cierre. El último episodio produjo esa ansiedad ambivalente que precede a los viajes: un júbilo mezclado con ansiedad y tristeza. Nos permitió, entre otras cosas, reencontrar a los personajes de la serie original, Walter White y Jesse Pinkman y evocamos uno de los episodios más traumáticos de la franquicia, el asesinato de Hank Schrader, cuya esposa vuelve para confrontar a Saul en los estrados judiciales.

En el fondo, Better Call Saul también fue una historia romántica. La relación entre Saul y Kim Wexler fue el arco narrativo sobre el que se sostuvo toda la historia. Un amor que creció poco a poco y que en el desenlace, en las últimas imágenes, le da un acento trágicamente poético a esta última mirada Saul también arroja sobre nosotros. Alguien se tomó el trabajo de unir las escenas en que los dos personajes aparecen juntos en una complicidad envidiable: fuman, ríen, sortean peligros, conspiran, se besan, se dedican las miradas que solo saben compartir los que han ido juntos a la guerra, los compañeros de viaje y los que ya se han encontrado en otras vidas. El video circula en redes y permite revivir en pocos minutos una historia que permanecerá imborrable y probablemente se expandirá en nuevos relatos.