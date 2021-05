Zack Snyder ha dirigido una estupenda película de zombis..., pero no ha sido ésta. La que es magnífica y que deberíamos volver a ver, fue su debut como director, “Dawn of the dead”, de 2004, que a su vez era el remake de la obra maestra que lleva el mismo nombre, estrenada en 1978 y dirigida por George A. Romero. Todo lo que tenía bueno aquella (casting, tono, una historia bien planteada) lo tiene chueco “El ejército de los muertos”, empezando por un guion que no pasaría una prueba de lógica en una guardería.

Tan complicado le pareció a Zack Snyder explicarnos las reglas del universo que nos invita a visitar (probablemente porque él ni sus dos coguionistas terminaron de entenderlas), que usa la secuencia de presentación como un resumen a velocidad supersónica de hechos que merecerían, en una película con algo de sensibilidad dramática, algún flashback suelto o un diálogo mínimamente inteligente. Y lo peor de todo es que esa secuencia inicial, filmada con un extraño humor negro, usando sus acostumbradas y sobreexplotadas cámaras lentas y una fotografía de comercial de gaseosas, tal vez sea lo único apreciable en esta quema pública de 70 millones de dólares patrocinada por Netflix.

Snyder parece decidido a que no pensemos, tal vez porque sabe que si algún espectador alcanza a conectar una neurona con otra mientras ve “El ejército de los muertos”, se levantará de la silla indignado o apagará sin dilación la pantalla, exaltado ante los frecuentes atentados a su inteligencia: los huecos en el argumento, que se captan a simple vista (como por qué carajos hay dos clases de zombis, si lo que nos cuentan es que la plaga se contagia de la misma manera) o los absurdos puntos de giro en una trama que ya era traída de los cabellos. Según nos cuentan al comienzo de las eternas dos horas y media que dura, Las Vegas se convierte en una prisión de zombis al aire libre, luego de que el Ejército gringo logra encerrar la ciudad (no hay manera lógica de imaginar cómo) con un cercado de contenedores. Un millonario japonés le propone a un comando de exmilitares que estuvieron en la operación de control del área, que entren a sacar de la bóveda de un casino, 200 millones de dólares, en una misión suicida. Lo que no saben estos mercenarios es que adentro las cosas han evolucionado de forma muy distinta a la que creen.

Todo aquí es grandilocuente y falso, como si el guion hubiera sido alimentado con anabolizantes para crecer sus páginas a la fuerza. Hay un zombi líder híper musculoso, que a su vez tiene una especie de reina consorte, al mando de lo que a veces luce como un ejército de miles, y en las peleas como decenas. Militares expertos que mueren de formas tontas (lo que hacen con el personaje de Ana de la Reguera no es una escena sino una venganza) y un tigre digital que brinda una actuación más creíble que la mayor parte del reparto. Llegados hasta aquí, dejémoslo claro: una película no es mala porque sea de zombis. Es mala cuando su creador cree que es PARA zombis, y que son los espectadores quienes lo miran desde el otro lado de la pantalla, babeantes y descerebrados, esperando por caridad un tiro en la sien.