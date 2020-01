PorGita GopinathEconomista jefe del FMI.Tomado de “Digital currencies will not displace the dominant dollar”.

“Algunos analistas sugieren que la llegada de monedas digitales respaldadas por los bancos centrales o agentes privados desalojará finalmente al dólar de su larga dominancia en el comercio mundial y las finanzas. Estos avances tecnológicos son los ingredientes para una “moneda hegemónica sintética” -una canasta digital de monedas de reserva”, como ha propuesto el gerente del banco central de Inglaterra. Esas posibilidades son interesantes, pero improbables en el corto plazo. Los adelantos en las tecnologías de pagos pueden bajar el costo de cambiar del efectivo a los pagos digitales, pero hay poca evidencia de que puedan reducir el costo de moverse entre monedas. Esos costos no son pecuniarios. La amplia percepción de la seguridad del dólar y de su estabilidad son los que han determinado su papel dominante por décadas en el sistema monetario internacional”. “Se necesita un sistema de pagos a través de las fronteras que sea barato y más eficiente”. “La tecnología puede dar rápidas ganancias y mejorar la inclusión financiera. Reconociendo ese potencial y los riesgos, el G20 dio el mandato al FMI para examinar las implicaciones macroeconómicas de monedas virtuales globales. El mundo puede beneficiarse si el euro y el renminbi juegan un papel más importante, pero la tecnología no puede resolver el problema. Hay que mejorar las instituciones y mejorar la arquitectura y resistencia del área del euro y fortalecer las instituciones domésticas y liberar los mercados en China”