Las medidas del Banco de la República fueron adecuadas para el momento. Hay que garantizar la liquidez del mercado, y sobre todo la de aquellos intermediarios que pueden tener ese tipo de problemas, como las fiduciarias. Que estas puedan ir a Repos al Banco de la República y admitir deuda privada es una buena medida. Los Swaps son algo inédito, pero sí se trata de garantizar liquidez, es lo primero que debe hacer un Banco Central antes de utilizar sus instrumentos “fuertes” como mover la tasa de interés o quemar reservas. Desde hace mucho tiempo el Banco no actuaba preventivamente, lo hacía normalmente de forma reactiva. Esto no es malo porque esperan los datos, pero en esta ocasión no es así, están prefiriendo garantizar la liquidez

Sobre las políticas de gobierno, hay que decir que está bien tomar medidas preventivas radicales para contener el virus. Faltaría hacer más en términos de políticas sociales e incluso fiscales para apoyar a algunos sectores. El choque petrolero durará por lo menos seis meses por la capacidad que tienen Rusia y Arabia Saudita para apoyar su apuesta. La economía va a desacelerar. El virus ya está acá y hay que prevenir que sus efectos se vuelvan permanentes y afecten el PIB potencial.