El cambio es una frase engañosa muy usada por la izquierda; nosotros, en Medellín, ya sabemos lo que es el cambio. Eligieron y tenemos un alcalde que nos prometió un cambio y de verdad lo ha hecho. Es un cambio de no hacer nada en la administración, de dejar las cosas como están, pero seguir predicando el cambio.

Si vemos lo que ha pasado en Medellín en estos casi tres años, nos damos cuenta de que nada se ha hecho. El cambio ha sido dejar las cosas como están. Más bien, acabar con lo bueno, con lo que ha funcionado y con todo lo que signifique desarrollo.

El alcalde Quintero lo primero que hizo fue quitarle al Jardín Botánico la posibilidad de ingresos, suprimió un contrato de mantenimiento de las zonas verdes en la ciudad, con lo que se sostenía esa hermosa zona de Medellín, donde se exponen orquídeas, pájaros y flores, jardín donde no faltan los visitantes extranjeros para ver lo que es la rica flora tropical. De esas cosas no entiende el alcalde y por eso trató de quebrarlo suprimiendo sus ingresos. Parte del cambio prometido fue traer gente de otras regiones, desconocedoras de Medellín y con la consigna de acabar con todo.

Alcalde: dese cuenta de que el período de gobierno se le está acabando. Que no ha hecho ninguna obra en la ciudad, que la educación no ha recibido ningún apoyo de su administración. Que las basuras nos están invadiendo ante su indiferencia. Que las calles están todas rotas como las de Bogotá y usted nada ha hecho por devolvernos esa ventaja que teníamos de una ciudad sin huecos. Recorra la ciudad y cerciórese de que el tráfico es imposible por la indisciplina de la gente y, sobre todo, por la falta de presencia de la autoridad para educar a los conductores y para sancionarlos por las faltas frecuentes. Haga que se estudie una solución como, por ejemplo, no permitir el parqueo en las vías arterias. Que no se permita el parqueo a ambos lados de las calles, lo que significa dejarlas de una sola vía y con aviso de doble vía. Haga que la autoridad esté presente en las calles y no encerrada en oficinas desde donde es imposible organizar el tráfico.

Alcalde: haga cuentas para que se cerciore de que el tiempo se le acaba y de que sus funcionarios, traídos de otros sitios del país, nada han hecho por Medellín. Dese cuenta de que Telemedellín es para la ciudad y no un canal para alimentar su ego, de que su prestigio está por el suelo, producto de su mala administración. Medellín no puede ser víctima de los desaciertos de un desconocedor de la ciudad. Usted y sus funcionarios nada saben de Medellín.

Ya en Medellín, en otras ciudades y ahora en Colombia nos hemos dado cuenta de lo que significa el cambio predicado por la izquierda. El significado y la actitud es la de no hacer nada, hacer a un lado el desarrollo y aumentar el caos para gobernar las ruinas